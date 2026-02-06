A- A+

Olimpíada de Inverno-Milão Abertura Milão-Cortina tem início com Mariah Carey com temores vaias para desfile de Israel e EUA Jogos Olímpicos estão começando agora; festa está em andamento e terá ainda desfile das nações

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina apresentam nesta sexta-feira a Cerimônia de Abertura simultânea em quatro locais. E logo no início da festa, que começou pontualmente às 20 horas locais, Marie Carey surgiu no centro do Estádio San Siro, em Milão.

Mariah esbanjou seu italiano ao cantar “Nel Blu, dipinto di Blu”, de Domenico Modugno. A canção é um clássico do festival Sanremo de 1958, marcando época para a música italiana.

Com o refrão "Volare", a canção venceu dois prêmios Grammy, um feito inédito para obras do país.

Em seguida, Mariah entoou um de seus maiores clássicos, "Nothing is Impossible", simbolizando o espírito esportivo.

Um clipe mostrando a diversidade e o clima festivo italiano, com imagens das cidades, estações de esqui, referências à moda e comida, apareceu no telão em Milão para a contagem regressiva.

O primeiro quadro de apresentação valorizou a beleza da arte italiana, misturando-a à Grécia, país berço dos Jogos Olímpicos. Dançarinos com trajes brancos e asas de anjos se apresentam no centro do estádio, para "O mito de Cupido e Psiquê", com referência a Eros e Psique, cuja história é a celebração da beleza e da complexidade das emoções humanas.

Em seguida. as cores tomaram o palco com dançarinos em trajes coloridos, uma parte deles, fantasiados de cafeteira italiana, e bisnagas de tinta penduradas ao alto coloriram o palco.

O evento está em andamento e ainda terá o tradicional desfile das delegações nos quatro locais. O Brasil estará representado em todos eles. A primeira delegação a desfilar será a Grécia, berço dos Jogos Olímpicos. A lista seguirá em ordem alfabética e o Brasil será a 14.ª delegação a entrar.

De acordo com Marco Balich, diretor criativo da Cerimônia de Abertura de Milão-Cortina, o espetáculo, cujo tema é "Harmonia", vai destacar a história e a identidade italianas em linguagem contemporânea. A cerimônia, que também está sendo realizada em Predazzo, Livigno e Cortina, buscará renovar mensagens de paz e valores humanos compartilhados.

Lucas Pinheiro Braathen, destaque do esqui alpino mundial, e Nicole Silveira, quarta colocada no último Mundial de skeleton e principal referência da modalidade do Brasil, serão os porta-bandeiras do Time Brasil na Cerimônia de Abertura.

Há o temor de vaias para a equipe de Israel, por causa do conflito em Gaza, e dos Estados Unidos, após a notícia da presença de analistas de um departamento subordinado ao Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) na Itália. O vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, estão no estádio.

Haverá ainda apresentações musicais de Laura Pausini e Andrea Bocelli. E o ponto alto da festa, que será o acendimento de duas piras olímpicas, uma em Milão e outra em Cortina.

O Brasil estreia na competição na terça-feira, no esqui cross-country, a partir das 5h15 (horário de Brasília), com Bruna Moura e Eduarda Ribera (sprint clássico feminino - classificatória). Às 5h55 entra em ação Manex Silva, nas classificatórias masculinas.

