A- A+

Justiça Absolvição no caso Ninho do Urubu provoca revolta nas redes sociais Decisão da Justiça do Rio que inocentou sete réus pelo incêndio que matou dez jovens do Flamengo em 2019

A decisão da Justiça do Rio de Janeiro de absolver os sete réus restantes do processo sobre o incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens das categorias de base do Flamengo em 2019, gerou uma onda de críticas e manifestações nas redes sociais nesta terça-feira. A sentença, assinada pelo juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, apontou “ausência de demonstração de culpa penalmente relevante” e “impossibilidade de estabelecer um nexo causal seguro entre as condutas individuais e a ignição”.

Nas redes sociais, internautas reagiram com indignação à decisão. "Em qual lugar do mundo NINGUÉM seria responsabilizado por uma tragédia como aquela?", disse um. Outro escreveu que "O ano era 2019. 10 crianças perderam suas vidas, 7 réus foram julgados. Em 2025, todos foram absolvidos. Justiça é o que menos temos no Brasil".

As publicações também lembraram que os dez adolescentes morreram em contêineres usados como alojamento, em um centro de treinamento sem alvará de funcionamento. Também houve críticas ao Flamengo e manifestações em homenagem aos jovens mortos no incêndio.

Veja também