Justiça Absolvição no caso Ninho do Urubu provoca revolta nas redes sociais Decisão da Justiça do Rio que inocentou sete réus pelo incêndio que matou dez jovens do Flamengo em 2019

A decisão da Justiça do Rio de Janeiro de absolver os sete réus restantes do processo sobre o incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens das categorias de base do Flamengo em 2019, gerou uma onda de críticas e manifestações nas redes sociais nessa terça-feira (21).

A sentença, assinada pelo juiz Tiago Fernandes de Barros, da 36ª Vara Criminal da Comarca da Capital, apontou "ausência de demonstração de culpa penalmente relevante" e "impossibilidade de estabelecer um nexo causal seguro entre as condutas individuais e a ignição".

Nas redes sociais, internautas reagiram com indignação à decisão. "Em qual lugar do mundo NINGUÉM seria responsabilizado por uma tragédia como aquela?", disse um. Outro escreveu que "O ano era 2019. 10 crianças perderam suas vidas, 7 réus foram julgados. Em 2025, todos foram absolvidos. Justiça é o que menos temos no Brasil".

As publicações também lembraram que os dez adolescentes morreram em contêineres usados como alojamento, em um centro de treinamento sem alvará de funcionamento. Também houve críticas ao Flamengo e manifestações em homenagem aos jovens mortos no incêndio.

Veja algumas das publicações:

A Justiça absolveu TODOS os réus do incêndio no Ninho do Urubu em 2019, que resultou na perda de 10 atletas da base do Flamengo.



Inacreditável.

BRASIL, O PAÍS DA IMPUNIDADE! Justiça absolve TODOS os réus do incêndio no Ninho do Urubu em 2019, que matou 10 atletas da base do Flamengo, com idades entre 14 e 16 anos, e deixou três feridos.

Vergonha!!! Dez adolescentes morrem no incêndio no Ninho do Urubu e ninguém é culpado! Impunidade absurda!

Inacreditável e lamentável.



A Justiça do Rio absolveu todos os réus pelo incêndio no Ninho do Urubu, que matou 10 jovens atletas da base do Flamengo em 2019.



O Brasil não é para amadores.

Esse país é uma piada de mau gosto. Eberson Martins (@ebersonmartinss) October 22, 2025

Segundo o Uol, a lista de réus possui:

Márcio Garotti - Diretor financeiro do Flamengo entre 2017 e 2020

Marcelo Maia de Sá - diretor adjunto de patrimônio do Flamengo

Danilo Duarte - engenheiro responsável técnico da NHJ, empresa de contêineres

Fabio Hilário da Silva - engenheiro responsável técnico da NHJ, empresa de contêineres

Weslley Gimenes - engenheiro responsável técnico da NHJ, empresa de contêineres

Claudia Pereira Rodrigues - responsável pela assinatura dos contratos da NHJ.

Edson Colman - Sócio da Colman Refrigeração, que realizava manutenção nos aparelhos de ar-condicionado

Eles respondiam pelos crimes de incêndio culposo qualificado com resultado de morte de dez pessoas e lesão corporal grave em outras três.

Relembre o caso

Em 2019, um incêndio de grandes proporções matou dez jovens e deixou três feridos no Ninho de Urubu centro de treinamento do Flamengo , em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Os mortos foram os atletas da base do clube: Athila Paixão (14 anos), Arthur Vinícius (14), Bernardo Pisetta (14), Christian Esmério (15), Gedson Santos (14), Jorge Eduardo Santos (15), Pablo Henrique (14), Rykelmo de Souza (16), Samuel Thomas Rosa (15) e Vitor Isaías (15).

Os jovens dormiam em um contêiner, uma instalação provisória, quando o fogo começou. Segundo a investigação, o incêndio teve início após um curto-circuito em um ar-condicionado que ficava ligado 24 horas por dia no local, e o fogo se alastrou devido ao material do contêiner. Na época, o Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento, segundo a Prefeitura do Rio.

