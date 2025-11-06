A- A+

FUTEBOL Absolvido da Justiça, rejeitado no Boca e na mira de brasileiros: saiba quem é Sebastián Villa Aatacante colombiano vive reviravolta e conduz time mendocino ao maior título de sua história

O colombiano Sebastián Villa, de 28 anos, voltou a ser protagonista no futebol argentino — desta vez, dentro de campo. O atacante foi o grande nome da conquista histórica do Independiente Rivadavia, que venceu a Copa Argentina pela primeira vez e garantiu vaga inédita na final da Copa Libertadores nesta quarta-feira.

Na decisão disputada em Córdoba, o modesto clube de Mendoza empatou em 2 a 2 com o Argentinos Juniors, e Villa brilhou ao dar uma assistência e converter o pênalti decisivo na vitória por 5 a 3 nas cobranças. O título marcou não apenas a ascensão do time, mas também uma reviravolta na trajetória pessoal do jogador, que vinha tentando reconstruir a carreira após anos turbulentos.

Do Boca à redenção

Villa ganhou destaque internacional com a camisa do Boca Juniors, clube pelo qual conquistou duas edições do Campeonato Argentino e uma Copa da Liga. No entanto, sua passagem pelo time xeneize foi interrompida em meio a uma acusação de abuso sexual com contato carnal, feita em 2021 por sua ex-namorada, Rocío Tamara Doldán.





O caso se arrastou por três anos até que, nesta semana, o Juizado Criminal Oral nº 4 de Lomas de Zamora decidiu absolver o jogador, após a retratação da vítima e do promotor. Em nova declaração ao tribunal, Doldán afirmou ter reinterpretado os fatos e que o relacionamento do casal envolvia “conflitos e ciúmes mútuos”.

A decisão judicial considerou que não havia elementos que sustentassem a acusação, e um laudo psicológico concluiu que Doldán agiu de forma voluntária, sem pressão externa ou dependência emocional.

Com o caso encerrado, Villa retomou a carreira com o Independiente Rivadavia, onde se tornou rapidamente o líder técnico da equipe.

A boa fase do atacante reacendeu o interesse de grandes clubes. Segundo o portal TyC Sports, Atlético-MG, Grêmio e Cruzeiro já fizeram consultas para avaliar uma possível contratação de Villa na próxima janela de transferências.

O colombiano tem contrato com o Independiente Rivadavia até junho de 2026, e uma eventual saída dependerá de acordo financeiro com o clube argentino, que detém seus direitos.

