Absolvido ou condenado? Entenda como luva foi prova essencial em caso O.J. Simpson

Um par de luvas foi prova fundamental para inocentar O.J. Simpson da acusação criminal pela morte de sua ex-mulher, Nicole Brown, e de um amigo dela. O julgamento, que chocou o público na época, durou nove meses e terminou em 1995 com a absolvição do então jogador de futebol americano, após ele mostrar que a peça, encontrada na cena do crime, não cabia em suas mãos. O ex-atleta, um dos mais famosos da liga da NFL, morreu aos 76 anos na última quarta-feira.

O.J. Simpson foi julgado e absolvido pelo duplo assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, e do amigo dela, Ron Goldman, nos anos 1990. O astro era suspeito de matar os dois, a facadas. O crime gerou grande debate no país não apenas pela violência e pela celebridade do acusado, mas pelo fato de ele ser negro e rico; e as vítimas, brancas.

A prova essencial para a acusação era um par de luvas, com sangue, e que havia sido encontrado na casa de Brown. Na sessão do julgamento, entretanto, ele usou a peça, mas a luva não servia completamente: "não cabe em mim", disse ao juri.

Histórico turbulento

Divorciado da primeira mulher, negra, com a qual tivera dois filhos, Simpson se casara, em 1985, com a modelo branca Nicole Brown, com quem teve outros dois filhos. Ele foi apontado como principal suspeito de matar a segunda ex-mulher, Nicole Brown, e o amigo dela Ronald Goldman, e acabou se entregando à polícia após negociações.

Os antecedentes do ex-jogador não ajudavam sua defesa: ciumento e agressivo, ele havia sido preso cinco anos antes do crime por repetidas brutalidades contra Nicole. O casal estava separado desde 1992.

No inquérito foram reunidos diversos indícios de culpa de O.J. Simpson, mas advogados hábeis e um juiz da Califórnia conseguiram que o corpo de jurados de maioria negra, exposto a argumentos de teor racista, declarasse o réu inocente, em 3 de outubro de 1995. Nenhum outro julgamento por crime de morte nos EUA teve tanto público: brancos o consideravam culpado e negros, inocente.

O julgamento, transmitido pelas principais redes de TV dos EUA em 1995, tornou-se um marco midiático e motivou diversas produções audiovisuais — uma delas, “OJ: Made in America”, recebeu o Oscar de melhor documentário neste ano.

