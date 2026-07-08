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AGENDA Abstinência de Copa do Mundo? Saiba o que acompanhar no esporte no 1º dia sem jogos Seleção feminina de vôlei retorna para a Liga das Nações a partir desta quarta-feira (8)

Com o fim das oitavas de final da Copa do Mundo 2026, esta quarta-feira, 8, será o primeiro dia que não haverá jogos da competição desde 11 de junho, data da abertura. Para quem sentirá falta das emoções do Mundial, o Estadão separou os destaques da programação esportiva de hoje.





O dia começa com o Brasil em quadra contra o Japão pela Liga das Nações Feminina de vôlei, a partir das 7 horas (horário de Brasília), pela 9ª rodada da competição.



A seleção brasileira soma 20 pontos, mesma pontuação dos Estados Unidos, mas ocupa a vice-liderança pelos critérios de desempate. O jogo será transmitido pela Sportv2.

Acorda, menina!



A seleção brasileira está em Osaka, no Japão, para a terceira semana da Liga das Nações Feminina. E o primeiro desafio é contra o time da casa, nesta quarta-feira, às 7h20 (de Brasília).



Prepara o café reforçado, acorda a vizinhança e bora torcer! pic.twitter.com/fONSdZU3Jb — Vôlei Brasil (@volei) July 7, 2026

Às 9h30, começam as disputas das quartas de final de Wimbledon. Na chave simples masculina, o norte-americano Fritz encara o alemão Zverev, enquanto o italiano Cobolli enfrenta britânico Ferry. No simples feminino, a tcheca Nosková duela contra a belga Mertens e a ucraniana Kostyuk joga contra a italiana Paolini.



Na chave de duplas feminina, a brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski disputam vaga na semi contra a tcheca Anna Sisková e a polonesa Katarzyna Piter não antes das 10h10. A ESPN 2 transmite todos os jogos.

Luisa Stefani, tenista brasileira. Foto: Nora Stankovic/Roland Garros



No ciclismo, a Volta da França chega ao quinto dia. Após quatro diferentes vencedores nas primeiras etapas, o próximo desafio dos ciclistas será entre as cidades de Lannemezan e Pau, em prova de cerca de 158,3 quilômetros. A ESPN 3 exibe a quinta etapa.



No futebol, serão três amistosos envolvendo times brasileiros do Brasileirão. Às 16 horas, o Flamengo enfrenta o Lausanne, da Suíça, no segundo compromisso da intertemporada na Europa, com transmissão do Sportv.



Às 20 horas, também no Sportv, o Fluminense joga contra o Nova Iguaçu no Maracanã. Mais tarde, às 21 horas, a ESPN 4 exibe Boca Juniors x Athletico-PR no Estádio Padre Ernesto Martearena, em Salta, na Argentina. Além disso, Ponte Preta e Criciúma duelam pela Série B, com transmissão da ESPN.

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