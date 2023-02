A- A+

Futebol "Absurdo", diz técnico do Sport sobre antecipação de jogo contra o Íbis Duelo diante do Pássaro Preto, pelo Campeonato Pernambucano, aconteceria em 19 de março, mas foi remarcado para o primeiro dia do mês que vem

O técnico Enderson Moreira não escondeu a insatisfação com a antecipação do jogo do Sport contra o Íbis, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano. Marcado anteriormente para o dia 19 de março, o duelo foi repassado para a próxima quarta (1º). Questionado sobre a mudança, após a vitória do Leão por 3x0, diante do Caruaru City, na Arena de Pernambuco, pelo Estadual, o comandante ironizou e, em seguida, criticou a remarcação.

“Sério? Tem (jogo quarta)? Não estou sabendo. Talvez tenha outro jogo na terça ou quinta. É decepcionante quando participamos de um campeonato profissional, mas com posturas amadoras. Não há justificativas para um jogo que estava marcado para o dia 19 ser antecipado assim. Um absurdo. Futebol amador já geraria confusão com algo assim. Tem pessoas que contribuem para o campeonato estadual não ser tão atrativo, interessante”, reclamou.



O jogo entre Sport e Íbis é válido pela primeira rodada do Pernambucano, em janeiro, mas precisou ser adiado na época porque a Ilha do Retiro não estava em condições de receber a partida. Posteriormente, passou para o dia 19, mas foi novamente remarcada para o meio da semana.

“A cada ano, algumas atitudes transformam o campeonato em algo de pouca valia. Financeiramente, já não vale. Em termos de público, de mobilização, de mídia, também não vale. A gente faz por toda a tradição de um campeonato de tantos anos. Em determinado momento, era o único que existia praticamente. Tratam mal hoje a competição, desorganizando tanto que eu só lamento”, apontou.



De acordo com Enderson, a mudança fez com que o plano de poupar atletas e dar espaço para outros tivesse que ser repensado.



“Tínhamos a programação toda feita, preparada, com a expectativa que iam respeitar aquilo de ter os 10 dias para qualquer mudança. Mas, da sexta para o sábado, na calada da noite, para ninguém falar nada, eu descubro sábado pela manhã que tem jogo na quarta. Atrapalhou tudo. Preparamos os jogadores, vendo quem precisa de sequência, de descanso, mas tudo isso foi por água abaixo. Não sei com qual intenção. Foi uma atitude desagradável para profissionais que vivem disso. Nossa expectativa agora é que não haja mais mudanças”, completou.

