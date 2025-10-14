A- A+

Autocuidado Academia realiza manhãs gratuitas de autocuidado e artes marciais para mulheres no Recife Atividades acontecem na Rise Club nas unidades do Espinheiro e Boa Viagem, com aulas de Muay Thai, jiu-jítsu, defesa pessoal e yoga durante o Outubro Rosa

O movimento do Outubro Rosa tem inspirado diversas iniciativas voltadas à saúde feminina, e a Rise Club se soma a essa mobilização com uma programação especial no Recife. As unidades do Espinheiro e de Boa Viagem promovem, neste fim de semana, atividades gratuitas que unem autocuidado, bem-estar e esporte, voltadas exclusivamente para mulheres.

Aulão de Muay Thai abre programação no Espinheiro

A agenda começa no sábado (18), na unidade do Espinheiro, com um aulão gratuito de Muay Thai, das 9h às 12h. A iniciativa busca incentivar a prática esportiva como forma de fortalecimento físico e emocional. As inscrições são limitadas e voltadas a mulheres de todos os níveis, inclusive iniciantes.

Boa Viagem sedia atividades de yoga, jiu-jítsu e defesa pessoal

No domingo (19), a Rise Club Boa Viagem realiza o “Aulão Outubro Rosa”, também gratuito, das 9h às 12h. A programação inclui yoga, jiu-jítsu, defesa pessoal e um bate-papo sobre saúde mental. Entre as participantes estão a pentacampeã brasileira e campeã mundial de jiu-jítsu Andreza Muniz, a professora Roberta Alves, a instrutora de yoga Juanita e a psicóloga Ingrid May.

Durante a manhã, o público terá acesso a práticas de respiração, alongamento e técnicas básicas de defesa pessoal, seguidas por uma conversa sobre o cuidado integral com a saúde da mulher.

Cronograma - Unidade Boa Viagem (19 de outubro)

9h: Acolhimento das convidadas

9h30: Yoga com Juanita

10h: Jiu-jítsu e defesa pessoal com Andreza Muniz e Roberta Alves

11h30: Bate-papo sobre saúde mental com a psicóloga Ingrid May, seguido de brunch e sorteios

Serviço

Aulão de Muay Thai - Rise Club Espinheiro

Data: 18 de outubro

Horário: das 9h às 12h

Local: Unidade Espinheiro, Recife

Público: exclusivo para mulheres

Valor: gratuito

Inscrições e informações: WhatsApp (81) 99933-6108

Vagas limitadas

Aulão Outubro Rosa - Rise Club Boa Viagem (BV2)

Data: 19 de outubro de 2025

Horário: das 9h às 12h

Local: Rua Ana Camelo da Silva, 168, Boa Viagem, Recife

Público: exclusivo para mulheres

Valor: gratuito

Inscrições e informações: WhatsApp (81) 99933-6108

Vagas limitadas

