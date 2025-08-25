A- A+

Aulão Academia inaugura nova unidade em Boa Viagem com aulão gratuito de artes marciais Evento reúne modalidades para todas as idades e promove integração entre esporte e convivência

A cidade do Recife ganha, no próximo sábado (30), mais uma unidade da Rise Martial Arts Club, localizada em Boa Viagem. Para marcar a inauguração, a academia promove um aulão coletivo e gratuito, aberto ao público, que reunirá modalidades como karatê, judô, boxe, muay thai e jiu-jitsu, com atividades direcionadas tanto para crianças quanto para adultos.

Esporte e convivência

O evento vai muito além da prática esportiva. A proposta é criar um espaço de integração, aprendizado e troca de experiências entre alunos, familiares e amigos. Durante toda a manhã, os participantes poderão acompanhar atividades conduzidas pela equipe pedagógica da Rise, além de desfrutar de atrações como DJ, coffee-break e registros fotográficos para eternizar o momento.

Além do tatame

Fundada a partir da vivência de dois amigos no jiu-jitsu, a Rise Club nasceu com a missão de usar a arte marcial como instrumento de transformação pessoal. Para o idealizador, Cacá Ferraz, o esporte vai muito além da competição.

“A luta nos ensina humildade diante da derrota e paciência no processo de aprendizado. Nosso propósito é ajudar as pessoas a encontrarem significado em suas vidas e alcançarem equilíbrio físico, emocional e espiritual”, destaca Ferraz.

Programação do aulão

Cerimônia de abertura – 8h às 8h30

Karatê Kids – 8h30 às 9h30

Judô Kids – 8h30 às 9h30

Karatê Adulto – 9h30 às 10h30

Boxe – 9h30 às 10h30

Muay Thai – 10h30 às 11h30

Jiu-Jitsu – 10h30 às 11h30

Serviço

O quê: Aulão de inauguração da nova unidade Rise Club

Quando: Sábado, 30 de agosto, a partir das 8h

Onde: Rise Club Boa Viagem 2 – Rua Ana Camelo da Silva, 168, Boa Viagem, Recife

Quanto: Gratuito

Com informações da assessoria

Veja também