Aulão Academia promove aulões gratuitos de Karatê e Wrestling no Recife em setembro Atividades fazem parte da programação do Setembro Amarelo e reforçam o papel do esporte na saúde física e mental

A academia Rise Club promove no próximo sábado, 13 de setembro, dois aulões gratuitos e abertos ao público em diferentes unidades do Recife. A programação reúne o Karatê e o Wrestling, oferecendo vivências esportivas de alto rendimento e, ao mesmo tempo, uma mensagem de conscientização sobre a valorização da vida.

Aulão de Karatê no Espinheiro

Na unidade Rise Club Espinheiro, a atividade começa às 9h com o Aulão de Karatê – Setembro Amarelo, conduzido pelo sensei Diego Joaquim. O treino será voltado tanto para praticantes quanto para iniciantes, com foco em fundamentos como Kihon (técnicas básicas), Kata (formas) e Kumite (luta). Além do aprendizado, o encontro reforça a importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio.

Seminário de Wrestling em Boa Viagem

Já na unidade Rise Club Boa Viagem 2, das 8h às 10h, acontece o Seminário de Wrestling – MXA Team, ministrado pelo Head Coach Elison Dantas. A modalidade olímpica, considerada uma das principais bases técnicas do MMA, será apresentada de forma prática, com técnicas e estratégias que aproximam os alunos do esporte de alto nível.

A iniciativa integra o calendário de atividades do Setembro Amarelo e reforça a missão da Rise Club de unir esporte, qualidade de vida e transformação pessoal.

“Queremos proporcionar experiências que estimulem não só o corpo, mas também a mente e as relações sociais, fortalecendo o bem-estar da comunidade”, destaca a organização.

Serviço

O quê: Aulão de Karatê – Setembro Amarelo + Seminário de Wrestling MXA Team

Quando: Sábado, 13 de setembro de 2025

Wrestling: 8h às 10h – Rise Club Boa Viagem 2

Karatê: a partir das 9h – Rise Club Espinheiro

Instrutores: Sensei Diego Joaquim (Karatê) e Head Coach Elison Dantas (Wrestling)

Quanto: Gratuito e aberto ao público

Com informações da assessoria

