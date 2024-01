Acertado com o Sport, Fabricio Domínguez ganha elogios de Soso: "versátil"

A- A+

Depois de ver o Sport anunciar a contratação de Gustavo Coutinho, a torcida rubro-negra vive a expectativa de ver outro nome ser anunciado: o do uruguaio Fabricio Domínguez. Com acerto engatilhado com o clube pernambucano, o atleta de 25 anos recebeu elogios do técnico Mariano Soso, após a vitória leonina sobre o Petrolina, no último sábado (13).

"Fabricio Dominguez é um lateral, volante, extremo. É um jogador versátil, que não só pode jogar pelos lados, mas também tem a capacidade de jogar por dentro", pontuou Soso.

Ainda completando a análise sobre o polivalente jogador uruguaio, o treinador detalhou que tem sido a tônica da diretoria buscar atletas que jogam em mais de uma função.

"Nos jogadores que têm sido contratados pela diretoria e com meu consentimento, buscamos versatilidade que permitam trocar, mudar a formação sem a essência do Sport ser alterada", completou.

Apesar de ainda não ter sido anunciado pelo Sport, Domínguez já se encontra no Recife desde a última semana. No ano passado, defendeu as cores do Argentino Júniors/ARG. Por lá, fez 29 jogos em 2023 e contribuiu com duas assistências. Na carreira, ainda soma passagens por Tigre, Racing e Defensa y Justicia.

