Sport Acertado com Sport, Roberto Rosales já levou drible humilhante de Neymar; veja vídeo Lance aconteceu em 2017, no confronto entre Barcelona e Málaga, pelo Espanhol

Próximo de ser anunciado como reforço do Sport, o lateral-direito Roberto Rosales tem um vasto currículo internacional. Passagens por times da Espanha, da Holanda, da Bélgica e do Chipre, o veterano de 34 anos também acumula duelos contra grandes nomes do futebol do exterior. Entre eles, o brasileiro Neymar.

Na temporada 2016/17, época em que defendia o Málaga/ESP, Rosales ajudou sua equipe a segurar o Barcelona no Camp Nou, em confronto que terminou empatado em 0x0, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, no entanto, o lateral levou um chapéu humilhante do então camisa 11 culé.

Ao receber lançamento de Busquets, Neymar deixou a bola passar, antes de dar um toque de costas e deixar Rosales deitado no chão. Confira no vídeo:

