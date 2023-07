Acesso faltando cinco rodadas? Eduardo traça plano para o Sport na Série B

A- A+

Subir à Série A do Campeonato Brasileiro é o grande objetivo do Sport em 2023. Algo que, na visão do lateral-direito Eduardo, pode não somente acontecer como, quem sabe, ser de forma antecipada. O jogador projeta o Leão conseguindo a classificação antes do término do torneio se continuar com a atual sequência positiva.



O Sport é o terceiro colocado da Série B, com 32 pontos. Na próxima rodada, sexta (14), a equipe encara o Atlético-GO, no Antônio Accioly. Os goianos estão em 11º, com 23 pontos.





“Será um jogo muito difícil, mas em um campo bom que vai facilitar nosso estilo. Temos que buscar uma sequência boa fora de casa. Precisamos do resultado porque a distância está diminuindo. Temos de acumular pontos para no futuro, no mais tardar antes das cinco últimas rodadas, ter a classificação à Série A garantida”, afirmou o lateral Eduardo.



“Temos que manter a média, ficando entre os quatro. Não podemos sair. É preciso somar pontos para se distanciar do quinto, sexto e sétimo. Na virada do turno, o campeonato muda muito. É difícil, disputado ponto a ponto e, quanto mais distante desses clubes, melhor”, apontou.



A distância do Sport para o atual quinto colocado, o Vitória, é de quatro pontos. Para o sexto, Mirassol, é de seis, e o Leão tem sete a mais que o Juventude, na sétima posição. Para seguir aumentando a diferença, os rubro-negros terão que acabar com um jejum de 10 anos sem vencer o Atlético fora de casa. O último e único triunfo perante o Dragão, em Goiânia, foi em 2012, pela Série A, por 1x0.

