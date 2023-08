Acidente Moto1000GP: Circuito de Cascavel soma três mortes só em 2023

A- A+

Com o acidente envolvendo os pilotos Érico e André Verissimo durante a quarta etapa do Moto1000GP no último domingo (27), o número de mortes em corridas de moto no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no Paraná, subiu para três só em 2023.

A primeira aconteceu em março deste ano. No dia 18, o piloto Leonardo Mascarello Pozzer, de 38 anos, morreu em um acidente durante as provas da 12ª edição do Track Day de motovelocidade. Ele não conseguiu fazer uma curva, colidiu violentamente contra uma barreira de pneus e foi socorrido imediatamente, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Érico Veríssimo da Rocha, de 38 anos, e André Veríssimo Cardoso, de 42, faleceram neste domingo após um grave acidente no começo da corrida. O incidente começou quando André caiu no meio da pista com a moto #9. Ele chegou a levantar o braço para alertar que estava na pista mas um segundo piloto, Érico, não conseguiu desviar e o acertou em cheio.

Um terceiro piloto precisou se deslocar até o muro de proteção para evitar um segundo choque. Érico e André foram levados ao hospital em estado gravíssimo, mas não resistiram aos ferimentos. Apesar de terem o mesmo sobrenome, eles não eram parentes.

A Moto1000GP anunciou o cancelamento de todas as atividades de pista do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade no domingo em Cascavel. A categoria também destinou orações aos familiares, amigos e admiradores do piloto.

