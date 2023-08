Acidente que matou pilotos de motovelocidade foi 'fatalidade', diz especialista

A- A+

O acidente que matou dois pilotos neste domingo, em uma etapa da Moto1000GP, em Cascavel, no Paraná, foi considerado uma fatalidade por um dos maiores especialistas em motovelocidade do Brasil. Segundo o jornalista Fausto Macieira, que trabalha como comentarista desde 1996, nenhuma falha ou falta de segurança provocou o acidente, que conforme disse, são os que mais acontecem na motovelocidade.

O especialista contou que geralmente os acidentes acontecem quando os pilotos vêm em grupo e um deles caí, e ocasionalmente, um que vem atrás não consegue desviar. E foi exatamente o que aconteceu com Érico e André Veríssimo, que apesar do mesmo sobrenome não tinham relação de parentesco.

"O esporte a motor tem muita velocidade e pouco tempo para reagir. Ali o piloto não teve como frear, ele vinha de uma curva e estava acelerando. Infelizmente foi uma questão de sorte ou azar. A organização fez o que pode e a pista tinha uma grande área de escape", disse Fausto Macieira.

O especialista afirmou também que os pilotos são conscientes dos riscos e sabem que esse tipo de acidente pode acontecer, inclusive com essa gravidade. Mesmo com as pistas estando cada vez mais seguras.

Ele frisou que não é uma questão de falta de segurança da pista ou dos padrões brasileiros. Fausto lembrou em 2021 houve uma morte em circunstâncias relativamente parecidas no autódromo de Mugello, na Itália, considerado o mais seguro do mundo.

"O campeonato (Moto1000GP) cresceu muito e as condições de segurança também. Mas existe um jogo de gato e rato no esporte a motor. Enquanto os padrões aumentam, também cresce a capacidade das motos.", completou Fausto.

A Confederação Brasileira de Motociclismo cancelou todas as atividades que estavam previstas para este domingo e divulgou uma nota de pesar. A entidade afirmou sobre a dupla que “sua dedicação, talento e entusiasmo inspiraram muitos outros pilotos e deixaram uma marca indelével na comunidade motociclística”.

O presidente do STJD da modalidade, Dario Corrêa Filho, disse que enviará ainda hoje um ofício à CBM. O tribunal quer saber a versão da confederação sobre o acidente.

