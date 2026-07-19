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Copa do Mundo de 2026 "Acompanhar estes jogadores é uma honra", diz Luis de la Fuente após título da Espanha Sobre a final, decidida por um gol de Ferran Torres na prorrogação, De la Fuente determinados o resultado "justo"

O técnico Luis de la Fuente, que converteu a Espanha ao segundo título mundial de sua história, não conseguiu conter a emoção logo após a vitória sobre a Argentina (1 a 0) e, em suas primeiras declarações no final deste domingo (19), falou repetidas vezes sobre o "orgulho" e a "honra" de comandar seu grupo de jogadores.

“Sinto muito orgulho desta geração de jogadores, que cresceram fiéis a uma visão e dando forma a ela. São jogadores de talento excepcional, e é uma honra trabalhar com eles”, declarou De La Fuente.

"Estou muito emocionado agora. Os jogadores me disseram: 'Senhor, ganhamos tudo'. E é verdade. Eles são uma geração de jogadores que servem de exemplo para o esporte e para a juventude da Espanha. Juntos, somos mais fortes!", destacou o treinador.

Sobre a final, decidida por um gol de Ferran Torres na prorrogação, De la Fuente determinados o resultado "justo".

"No fim das contas, a vida é justa: pessoas que trabalham duro, que se esforçam, que caem e continuam trabalhando, a vida acaba lhes dando algo. Fico feliz que o Ferran tenha sido o autor do gol hoje, ele está fazendo história, conquistou isso e merece", afirmou.

“O jogo deveria ter sido decidido antes. Grandes defesas de Dibu (Martínez, goleiro da Argentina) nos impediram de sair na frente mais cedo.

O treinador também destacou a qualidade do elenco espanhol, no qual vê possíveis vencedores da Bola de Ouro, a começar pelo capitão Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo.

“Ele poderia ganhar a próxima Bola de Ouro, mas outros jogadores também poderiam, pois temos uma geração espetacular”, afirmou.

Em um tom mais descontraído, De la Fuente falou que espera que o lateral Marc Cucurella cumpra sua palavra e faça uma tatuagem com seu rosto, algo que havia prometido caso a Espanha conquistasse o título.

"Já passei da idade para tatuagens... Eu disse a eles que estavam cometendo um erro ao falar em tatuar o meu rosto, porque são homens de palavra e vão ter que cumprir o que disseram", brincou.

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