Acusado de atropelamento em massa em Liverpool se apresenta pela primeira vez à Justiça

A- A+

O cidadão de 53 anos, que atropelou uma multidão que celebrava o título da Premier League conquistado pelo Liverpool na segunda-feira, ferindo 79 pessoas, compareceu nesta sexta-feira brevemente ante um tribunal da cidade do norte da Inglaterra. Paul Doyle, visivelmente tenso e contendo as lágrimas, confirmou neste primeiro comparecimento sua identidade, data de nascimento e direção a pedido do juiz.

A audiência durou sete minutos e espera-se um novo comparecimento na tarde desta sexta-feira. O acusado, ex-fuzileiro naval e pai de três adolescentes, enfrenta sete acusações, entre as quais se incluem direção perigosa e lesões corporais graves.

O cidadão britânico foi preso na segunda-feira, pouco depois do drama, suspeito de "tentativa de assassinato" e "direção sob efeitos de drogas". Doyle trabalha no setor informático e é um ex-fuzileiro que, segundo suas redes sociais, participou de competições de triatlo, escalou o Kilimanjaro e viajou para o Japão, Índia e Fiji, indicou o jornal The Times.



Os 79 feridos são todos britânicos, de idades entre 9 e 78 anos, e sete deles seguem hospitalizados, um em "estado estável", informou na quinta-feira a polícia local. Os primeiros elementos da investigação indicaram que Doyle seguiu uma ambulância que abria passagem entre a multidão.

Seu veículo foi cercado de pessoas indignadas, em seguida deu marcha à ré e acelerou, atropelando as pessoas dos dois lados da rua. A polícia descartou rapidamente a motivação terrorista.

"As acusações seguirão sendo examinadas à medida que a investigação avance", declarou em um comunicado a promotora Sarah Hammond.

A advogada destacou que a investigação está apenas começando e que há "uma quantidade considerável de elementos" para serem analisados, entre eles "diversos vídeos e depoimentos".

Veja também