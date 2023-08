A- A+

FRANÇA Acusado de estupro, Ben Yedder faz dois gols em vitória do Monaco no Francês Após sua detenção, Ben Yedder ficou em condicional e teve permissão para viajar dentro da França

O capitão do Monaco, Wissam Ben Yedder, acusado de estupro durante a semana, foi titular e marcou dois gols na vitória do time do Principado sobre o Clermont por 4 a 2 neste domingo (13), pela primeira rodada do Campeonato Francês.

Ben Yedder passou 48 horas detido, entre terça e quinta-feira, e teve que pagar uma fiança de 900 mil euros (R$ 4,8 milhões na cotação atual), informou à AFP a promotoria de Nice.

O jogador e seu irmão mais novo foram acusados de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual" a duas mulheres, em fatos que teriam ocorrido no início de julho na Riviera Francesa.

Após sua detenção, Ben Yedder ficou em condicional e teve permissão para viajar dentro da França, por isso pôde ir a Clermont para jogar pelo Monaco.

O atacante recebeu algumas vaias do público no estádio Gabriel Montpied.

Além de Ben Yedder (43' e 70'), balançaram as redes pelo Monaco o brasileiro Vanderson (26') e o jovem Maghnes Akliouche (90'+3), enquanto o polonês Mateusz Wieteska (7') e o austríaco Muhammed Cham-Saracevic (53') marcaram para o Clermont.

