Acusado de lavagem de dinheiro: quem é Chael Sonnen, adversário de Anderson Silva em luta no Brasil

Chael Patrick Sonnen, conhecido pela rivalidade acirrada com lutadores brasileiros, retorna ao Brasil para enfrentar Anderson Silva no boxe, em um confronto que marcará a despedida de Silva dos ringues. O embate, previsto para 15 de junho em São Paulo, será o terceiro entre os dois "eternos rivais", após duas lutas históricas no MMA. Mas quem é Chael Sonnen?

Vida pessoal

Nascido em Milwaukie em 3 de abril de 1977, Chael teve sua carreira marcada por inúmeras vitórias em torneios de wrestling e destaque nas competições de Médios e Meio-Pesados no Ultimate Fighting Championship (UFC). Sonnen é casado com a empresária Brittany Sonnen, com quem tem dois filhos, Theo e Pria. A família mora em West Linn, Oregon, nos Estados Unidos.

Carreira

Sonnen começou sua trajetória no MMA no início dos anos 2000, e logo se destacou em torneios menores até chegar ao WEC em 2007. Dois anos depois, ingressou no UFC, onde teve um cartel de 37 vitórias e 17 derrotas, enfrentando grandes nomes como Paulo Filho, Demian Maia, Michael Bisping, Jon Jones, Mauricio Shogun, Tito Ortiz, Quinton "Rampage" Jackson, Fedor Emelianenko e Lyoto Machida.

A carreira de Sonnen foi marcada por momentos icônicos, incluindo a disputa pelo cinturão dos médios do WEC contra Paulo Filho, e o confronto pelo título dos médios do UFC contra Anderson Silva em 2010. Após dominar quatro rounds, Sonnen foi finalizado com um triângulo no último, luta que entrou para o "Hall da Fama do UFC".

Os dois lados do lutador

Chael Sonnen ganhou a antipatia dos brasileiros com ofensas direcionadas a Anderson Silva e ao país, incluindo insultos à família de Silva e menosprezo à cultura brasileira. Mesmo com a mudança de percepção pública, Sonnen continuou envolvido em controvérsias, nunca se desculpando por suas declarações ofensivas.

Em 2011, Chael Sonnen foi condenado por lavagem de dinheiro após superfaturar materiais hidráulicos em transações imobiliárias. O juiz decretou uma pena de dois anos em liberdade condicional e uma multa de US$ 10 mil. Apesar da condenação, Sonnen estava livre para retornar às competições após cumprir seis meses de suspensão por doping.





Por trás do personagem polêmico, Sonnen é um homem de família, envolvido em atividades de caridade e dedicado a jovens atletas. Em sua cidade natal, West Linn, Oregon, ele se voluntaria no projeto All-Phase Wrestling, onde oferece aulas gratuitas de luta olímpica para crianças e jovens carentes desde 2001. Além disso, ele proporcionou a um jovem com câncer cerebral a oportunidade de assistir a um evento do UFC, e apoiar financeiramente um lutador olímpico.

Reconhecido por sua habilidade no octógono, Chael Sonnen também demonstra ser um lutador generoso e atencioso com seus fãs. Durante as gravações do TUF Brasil, ele teve um gesto especial com seus apoiadores brasileiros, organizando um evento exclusivo para interagir com eles. Sonnen, permaneceu presente durante todo o evento, participando ativamente, posando para diversas fotografias.

Vida após o MMA

Após se aposentar do MMA em 2019, Sonnen participou de competições de grappling, acumulando duas vitórias, três derrotas e um empate. Tornou comentarista de MMA, possui um podcast e um canal no YouTube. Além disso, fez pequenas aparições no cinema, nos filmes "Professor Peso Pesado" (2012) e "Ajuste de Contas" (2014).

