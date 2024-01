Adalberto Nóbrega quer Recife Vôlei evoluindo ao longo da Superliga B

A- A+

Perto da estreia na Superliga B de vôlei feminino, no próximo dia 12 de janeiro, o Recife Vôlei entra na reta final de preparação. Para o treinador da equipe, Adalberto Nóbrega, o elenco já apresenta um bom nível antes do primeiro jogo, mas projeta que a equipe vai evoluir ao longo da disputa.

"Nosso grupo tem muito que evoluir, não se monta uma equipe de voleibol da noite para o dia, mas iremos chegar melhor que o início da temporada passada. Nunca podemos achar que já alcançamos o nosso máximo, a caminhada é longa e requer muito trabalho", disse.

Em 2024, o Recife Vôlei irá disputar pela segunda vez na história a Superliga B. No ano passado, quando estreou neste torneio, a equipe pernambucana contava com atletas não tão conhecidas no cenário nacional e não passou para a fase final da competição.

Para a temporada que se inicia, as expectativas são maiores. O elenco conta com atletas que passaram por camisas pesadas do Brasil e até pela seleção brasileira da modalidade. Para Adalberto, o projeto vem ganhando peso ao longo das temporadas, o que possibilita o aumento do poder de investimento da equipe.

"O Recife vôlei ganhou credibilidade nacional pela capacidade administrativa dos nossos gestores e pela capacidade de gestão da comissão técnica. Somos um grupo muito focado no objetivo final e acredito que esse conjunto de fatores aumentam nossa credibilidade a nível nacional", refletiu.

