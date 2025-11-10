Aderbal Lana e o poder do tempo; veja entrevista com o técnico mais experiente do Brasil
Treinador do Amazonas, de 79 anos, confirmou que pretende se aposentar do cargo no final de 2025. Comandante criticou etarismo e preconceito com o Norte, revelando mágos no futebol
Dizer que Aderbal Lana, aos 79 anos, completados hoje, é o treinador mais velho em atividade no futebol brasileiro não está incorreto. Ao menos não gramaticalmente — embora o “velho” costume por vezes ser tratado como “ultrapassado” e não “experiente”. O problema, talvez, esteja no advérbio: usar o “somente”, de restrição, limita o personagem; o “também”, de inclusão, adiciona valor.
Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o comandante do Amazonas abordou como encara o etarismo no futebol e o preconceito regional. Confirmou que vai encerrar a carreira de técnico em 2025, ao fim da Série B. Apesar de algumas mágoas no esporte, não demonstrou pesar com a decisão. “Tudo na vida passa, cara. Com graça ou sem graça”.
Leia também
• Bruno Becker projeta dobrar folha salarial do Náutico para 2026
• "Não é prioridade", diz César sobre dar espaço para quem tem vínculo longo no Sport
• Santa Cruz está próximo de encerrar primeiro ciclo de formação de elenco para 2026
Currículo
Mineiro de Uberlândia, em Minas Gerais, Aderbal é técnico desde 1973. Passou por diversos clubes do Centro-Oeste, como Goiás, Vila Nova-GO e Atlético-GO, e do Norte, a exemplo de São Raimundo-AM, Nacional e Penarol. Possui 11 títulos amazonenses (maior vencedor do estado) e três da Copa Norte.
Neste ano, o treinador começou a temporada no Amazonas, mas fez um acordo com a diretoria. “Falei que não trabalharia na Série B. O clube entendeu e foi atrás de outro, mas me pediu para ficar como coordenador. Vieram Eduardo (Barros), Guilherme (Alves) e Márcio Zanardi. Todos competentes, mas infelizmente eles não deram certo. Faltando quatro rodadas para o fim do campeonato, me pediram uma força. Não tive como negar, mas deixei claro que depois disso eu encerro minha carreira”, disse. Yorran Lana, filho de Aderbal, é o auxiliar da Onça-Pintada.
Etarismo
Aderbal não treinava um clube em uma competição nacional desde 2005, quando trabalhou no Anapolina, na Série B. Para além de questões de escolha de carreira, o “ex-futuro aposentado” lamentou o preconceito com profissionais de idade mais avançada.
"Todo ser humano é passível de crítica, mas algumas doem. A construtiva te enaltece. A destrutiva entra no estômago. A internet é feroz, cara. 'Ele é velho, é gagá', dizem. Alguns amigos falam: 'a crítica entra em um ouvido e sai pelo outro'. Não é bem assim, ela fere. Por isso eu tentei me afastar. Antes eu ia mais ao estádio, depois parei e fiquei assistindo em casa. Ainda estudo porque meu filho está seguindo esse caminho (de treinador)", iniciou.
"O Brasil tem muito preconceito contra os idosos. Olha um velho na rua e trata como lixo. Eu não tenho a vida regrada. Fumo, bebo minha cerveja, durmo pouco, mas estou bem. Quero parar porque, na verdade, tomei nojo do futebol. Não pelo esporte, mas pelas pessoas em volta. Nada contra o empresário, mas eu nunca tive. Acho vergonhoso pegar um jogador que ganha R$ 4 mil e levar 30% do salário dele. No Brasil, 99% dos atletas ganham menos do que isso. Tem uns que te empregam e você tem que levar os jogadores dele. Nunca quis isso”, argumentou.
Mudanças
Ainda que aprove algumas mudanças no futebol brasileiro, como a entrada de mais técnicos estrangeiros, Aderbal observa que alguns conceitos atuais fizeram o país, na opinião dele, regredir.
“Trabalhei muito tempo na Arábia Saudita e penso o seguinte: se nós temos direito de ir, eles (estrangeiros) também têm o direito de treinar aqui. O mundo é globalizado. Eu só acho uma besteira o técnico brasileiro ter que fazer um curso na Europa para poder treinar lá. Acho que o Abel Ferreira (treinador do Palmeiras) faz um bom trabalho aqui, fazendo escola para outros. Alguns vieram e não deram certo, mas isso faz parte”, apontou.
"Quando me perguntam se o futebol mudou, eu brinco dizendo que a bola ficou quadrada. É muito jogador que não sabe chutar, cabecear e dominar. Tem toda essa preocupação com o lado científico, colocar GPS, exigir que o atleta cumpra uma carga específica nos treinos. O cara não é uma máquina. Ele não precisa bater meta. Aí vem gente com muita lesão, desgaste. Eu não via tantos jogadores lesionados antes e olha que o campo era ruim, a bola era ruim, material esportivo era terrível. Hoje, o pessoal anda arrumadinho, faz academia, tem fisioterapia e rende menos. Basta olhar o que a Seleção ganhou nos últimos 20 anos”, criticou.
Norte
Não é só a discriminação etária que incomoda Aderbal. "O preconceito contra o Norte também é gritante. Começa politicamente e chega ao futebol. Ajudei os clubes em três Copas Norte e o pessoal falou: 'aí qualquer um ganha'. Não é bem assim. O campeonato é disputado, temos equipes que investem bem. Fiz a opção de procurar mais trabalhos por aqui porque gostei do Amazonas. Um lugar com uma natureza linda. O bom é você viver no lugar que gosta. Tudo que eu queria na vida eu consegui. Filho, família, uma aposentadoria pequena, mas que permite fazer o que gosto. Estou bem aqui", contou.
Na contagem regressiva para a aposentadoria oficial do posto de treinador, Aderbal luta para salvar o Amazonas do rebaixamento à Série C. O clube está na 18ª posição, com 35 pontos. Na estreia do profissional, rodada passada, venceu o Cuiabá. Hoje, o duelo é perante o Botafogo-SP.
"Meu trabalho é muito mais psicológico do que treinamento. Procuro passar tranquilidade e motivar os atletas. O time é bom e, se a gente ganhar os próximos jogos, temos uma boa chance (de escapar). Estou confiante de que podemos nos livrar. É importante o Amazonas ter pelo menos um representante na Série B. É engraçado porque eu saí nos últimos dias de um velho ultrapassado ao melhor treinador do Brasil. Minha camisa está até suja de tanto abraço. Futebol é isso”, explicou, indicando a metáfora pessoal que carrega sobre o tempo e as escolhas. “Posso sentir saudade depois, mas é como eu sempre digo: tudo na vida passa, cara. Com graça ou sem graça.