Sport Aderlan admite oscilação do Sport e espera reação contra o Fluminense Lateral reconhece dificuldades da equipe, valoriza apoio da torcida e vê duelo diante do Tricolor como chance de recuperação

O lateral-direito Aderlan concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (30) e falou sobre o momento do Sport no Campeonato Brasileiro. O jogador reconheceu a dificuldade de encarar a sequência de resultados ruins, mas destacou a importância de manter o foco em cada rodada e projetou o próximo compromisso contra o Fluminense, nesta quarta-feira (1º), fora de casa.

Aderlan admitiu que enfrentar a imprensa após derrotas não é simples. Para ele, o mais importante é continuar trabalhando em busca de pontos.

“É desafiador vir aqui e tentar justificar. A verdade é que os resultados não estão vindo. Conseguimos uma vitória importante contra o Corinthians, mas precisamos manter o foco no trabalho e buscar pontuar a cada jogo”, afirmou.

Oscilações da equipe

O lateral também comentou sobre a diferença de desempenho da equipe entre a vitória sobre o Corinthians e a derrota para o Fortaleza. Segundo Aderlan, faltou iniciativa ao time.

“Não conseguimos impor nosso ritmo. No segundo tempo até melhoramos, mas faltou ser mais atrevido, arriscar mais o jogo”, avaliou.

Retomada após lesão

Recuperado de uma lesão no joelho, Aderlan celebrou a sequência como titular. Ele ressaltou a disputa saudável pela posição e o desejo de contribuir com a equipe.

“Nunca tive histórico de muitas lesões, mas passei por um momento difícil. Hoje estou recuperado, agradeço ao Sport e sigo trabalhando para evoluir. A concorrência com o Mateus é sadia e só quem ganha é o clube”, disse.

Expectativa para enfrentar o Fluminense

Sobre o próximo adversário, o lateral reconheceu a qualidade do time carioca, mas acredita que o Sport pode conquistar pontos se repetir a postura mostrada na vitória sobre o Corinthians.

“Será um jogo extremamente difícil, contra jogadores experientes e de qualidade. Mas, se conseguirmos manter a posse e impor nosso ritmo, temos condições de sair com um resultado positivo”, projetou.

Aderlan também falou sobre a situação na tabela, que mostra o Sport distante da saída da zona de rebaixamento. Apesar disso, garantiu que o grupo segue motivado.

“Olhar a tabela faz parte, mas nosso foco é jogo a jogo. O Sport é um clube grande e não tem como se desmotivar. Temos que vir todos os dias e dar o máximo, mesmo com os resultados negativos”, reforçou.

