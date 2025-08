Com Aderlan, Sport deve encerrar ciclo de contratações para a sequência da Série A

A- A+

Em meio à necessidade de melhorar o desempenho na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport realizou uma série de contratações nas últimas semanas, no intuito de ver o clube progredir dentro da competição nacional. Ao todo, oito atletas foram oficializados, mas apesar da janela seguir aberta até o próximo dia 2, a diretoria rubro-negra optou por diminuir o ímpeto na busca por novas peças.

O lateral-direito Aderlan, do Santos, tem acerto encaminhado com a equipe da Ilha do Retiro, e está perto de ser o nono jogador anunciado na Ilha do Retiro neste meio de temporada. O atleta realiza testes físicos para poder assinar contrato e trabalhou com os futuros companheiros nesta terça-feira (5), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista.

Conforme apurou a Folha de Pernambuco, as contratações devem parar no experiente jogador de 33 anos, uma vez que a cúpula de futebol não tem mais atuado "ativamente" no mercado. A ideia é se mexer caso surjam "possibilidades" e "oportunidades" dentro da realidade financeira e que, de fato, agreguem ao grupo de jogadores.

Depois de gastar, aproximadamente, R$ 60 milhões em contratações no início do ano, desta vez, o Sport foi na contramão para dar reforços ao técnico Daniel Paulista. Apenas o zagueiro Ramon e o volante Pedro Augusto chegaram em definitivo.

O goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Kévyson, o meia-atacante Matheusinho, além dos atacantes Derik, Ignacio Ramírez e Léo Pereira foram contratados por empréstimo.

Diante das caras novas e do caixa comprometido, a diretoria também se desfez de nomes que não vinham fazendo parte dos planos da comissão técnica.

Deixaram a Ilha, o goleiro Thiago Couto, o zagueiro Antônio Carlos, os laterais Di Plácido e Dalbert, o volante Fabricio Domínguez, o meia Tití Ortiz, e os atacantes Arthur Sousa, Carlos Alberto e Gustavo Maia. O zagueiro Lucas Cunha e o volante Du Queiroz treinam com o elenco, mas também devem deixar o clube nesta janela.

