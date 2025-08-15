A- A+

Sport Aderlan exalta ligação com o Nordeste e vê no Sport "oportunidade muito grande" Lateral-direito, contratado junto ao Santos, já estreou pelo Leão e promete entrega total para ajudar na recuperação da equipe

O Sport apresentou oficialmente, nesta sexa-feira (15), o lateral-direito Aderlan, recém-contratado junto ao Santos. Natural de Campina Grande-PB, o jogador já vestiu a camisa rubro-negra na última rodada, diante do Grêmio, e apontou chegar motivado para contribuir na reação do time na temporada, em meio à luta para deixar as últimas posições da tabela.



Confiança na retomada

O diretor de futebol do clube, Thiago Gasparino, destacou a importância do reforço para o momento da equipe."Estamos felizes com a chegada dele para essa retomada da temporada após a paralisação do Mundial de Clubes. Sabemos dos desafios e estamos esperançosos para conquistar mais vitórias e sair dessa situação incômoda na tabela", afirmou.

Em sua primeira declaração como jogador do Sport, Aderlan se apresentou como um atleta versátil e equilibrado entre defesa e ataque."Gosto muito de fazer assistências e cruzar, mas também sou comprometido defensivamente. Gosto de ter a posse de bola e orientar meus companheiros", disse.

Escolha pelo Sport

Questionado sobre o motivo de aceitar o desafio de vestir a camisa de um clube em situação delicada, o lateral destacou sua ligação afetiva com o Leão e com a região.

"Sou do Nordeste, sou da Paraíba. Já joguei contra o Sport muitas vezes e estive aqui anos atrás na base. Passei um período de teste, mas não fiquei. Sempre vi a grandeza do clube e da torcida. Representar essa camisa é uma oportunidade muito grande para mim. Estou feliz e espero fazer o meu melhor", declarou.

Aderlan encerrou reforçando o compromisso de lutar junto com o grupo para mudar o cenário na classificação e recolocar o Sport no caminho das vitórias. O Leão está na lanterna da Série A, com nove pontos.

"O torcedor pode ter certeza: vou dar o meu máximo em cada jogo, porque vestir essa camisa é motivo de orgulho e responsabilidade", concluiu.

