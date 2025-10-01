A- A+

FUTEBOL Adeus ao San Siro: de Ronaldo a Kaká, relembre brasileiros que fizeram história no estádio Estádio será substituído por uma nova arena para 71,5 mil pessoas, prevista para 2031

O estádio San Siro, em Milão, um dos templos mais icônicos do futebol mundial, será demolido após a aprovação da venda da arena aos dois principais clubes da cidade, Inter e Milan. A decisão encerra uma era de quase um século de história. Para os brasileiros, o fim do San Siro também traz memórias de grandes momentos protagonizados por ídolos que brilharam no palco italiano.

Ronaldo Fenômeno: idolatria e drama

Ronaldo Nazário é talvez o maior símbolo dessa relação. Na Inter, viveu tardes mágicas no San Siro. Depois, já no Milan, voltou ao gramado e chegou a marcar em clássico contra a Inter, feito raro para um jogador que defendeu os dois lados da cidade.

Adriano: o Imperador de Milão

Adriano foi coroado Imperador no San Siro. Seu chute potente e presença de área o transformaram em ídolo da Inter, com gols decisivos em derbies e competições europeias. Apesar das polêmicas fora de campo que afetaram sua trajetória, a idolatria construída no estádio permanece viva entre os torcedores interistas.

Kaká: noites de gala com a camisa do Milan

No lado rubro-negro, Kaká escreveu capítulos de glória. Em 2007, brilhou na semifinal da Liga dos Campeões contra o Manchester United, no San Siro, comandando a vitória por 3 a 0 que levou o Milan à decisão. Também marcou em clássicos contra a Inter, como no derby de 2006, quando comemorou de braços abertos diante da torcida. Sua despedida, em 2009, foi marcada por emoção, com homenagens da torcida antes de seguir para o Real Madrid.

Cafu e Dida: laterais ofensivos e muralha no gol

Cafu, capitão do penta da seleção, trouxe sua velocidade ao San Siro entre 2003 e 2008, ajudando o Milan a conquistar títulos, incluindo a Champions de 2007. Dida, por sua vez, foi protagonista de noites históricas. Defendeu pênaltis decisivos em campanhas europeias e se consolidou como um dos maiores goleiros do clube. Mas também viveu um episódio polêmico em 2007, quando, após ser tocado levemente por um torcedor do Celtic, caiu no gramado de forma teatral, gerando repercussão mundial.

Júlio César: muralha da Inter

Na Inter, Júlio César foi peça-chave na era José Mourinho, com atuações memoráveis no San Siro. Foi fundamental no tricampeonato da Serie A entre 2007 e 2009 e brilhou na campanha do título da Champions de 2010, com defesas decisivas em jogos contra Chelsea e Barcelona. Ídolo nerazzurro, também protagonizou discussões públicas com a diretoria em seus últimos anos, sem que isso apagasse seu legado.

O fim de uma era

Com capacidade para 75 mil torcedores, o San Siro será substituído por uma nova arena para 71,5 mil pessoas, prevista para 2031. Até lá, Milan e Inter seguirão jogando no estádio que testemunhou não apenas títulos e rivalidades históricas, mas também o brilho de uma geração de brasileiros que transformou Milão em extensão da Seleção.

