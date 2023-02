Adiamento de jogo diante do Íbis faz Ranielle colocar força máxima contra o Fluminense/PI

A- A+

O técnico Ranielle Ribeiro tinha confirmado que colocaria em campo um time misto para encarar o Fluminense/PI, nesta quarta (8), no Arruda, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A decisão era por conta do curto prazo de descanso que os jogadores teriam, já que estiveram em campo no último sábado (4), diante do Salgueiro, e jogariam novamente na sexta (10), contra o Íbis, em duelos pelo Campeonato Pernambucano. Porém, com o adiamento do confronto com o Pássaro Preto, o treinador mudou a estratégia e agora promete manter a base titular perante os piauienses.



“O adiamento do jogo contra o Íbis faz com que a gente mude um pouco (o planejamento). Só teremos partida na outra terça e poderemos recuperar como devemos recuperar, quebrando a sequência e trabalhando o que precisa ser trabalhado. A ideia é de ir com força máxima devido essa folga que ganhamos para o resto da semana”, afirmou o técnico, destacando que, embora o Estadual seja o foco do Santa no início de 2023, o Nordestão também merece atenção.



“Se tivesse o jogo do Íbis, eu não colocaria o time misto por achar, por exemplo, que a Copa do Nordeste é o segundo plano. Não é isso. Brigamos tanto para estar nela. Um campeonato charmoso, que chama atenção do público, com muitos clássicos regionais. Ontem, eu dei um treino no Arruda para quem ia jogar contra o Fluminense e vocês precisavam ver o treino. A intensidade enorme, a volúpia, o comprometimento. Eram atletas que não estavam jogando e precisavam mostrar o trabalho. Quando falamos que a prioridade é o Pernambucano é por conta da sequência exagerada (de jogos). Vou com força máxima agora porque sei da importância da Copa. Classificando, entra cota, com jogos de mata-mata no Arruda, com a massa (torcida) que esperamos, gerando valorização profissional”, completou.





Na visão de Ranielle, a tendência é que o Santa Cruz entre mais tranquilo em campo após acabar com a sequência de empates. “O nosso torcedor tem o entendimento de que, quando não conquistamos as vitórias, principalmente nos cinco empates, alguns dentro do Arruda, isso doeu mais em nós do que neles. Não faltou dedicação, comprometimento. Peço que o torcedor tenha um carinho maior com os meninos que estão jogando. Eles estão buscando sempre o melhor. Em alguns momentos, o torcedor percebe isso e a vitória de sábado trouxe essa virada de chave. Trouxe a retomada da confiança que era preciso dentro do ambiente. O treino já flui de forma mais prazerosa porque a pressão estava atrapalhando até nos momentos mais íntimos, particulares”, declarou.



“O jogo contra o Fluminense terá grande importância na Copa do Nordeste porque, se ganharmos, vamos dividir praticamente a liderança. Vamos viver outra pressão. O Pernambucano é o principal objetivo no primeiro trimestre. A Copa do Nordeste, por não ser, tira um pouco a angústia de ganhar a qualquer custo. É um campeonato prazeroso de jogar, com visibilidade enorme. Vamos entrar mais tranquilos”, concluiu.



O Santa Cruz é o sexto colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, com um ponto, alcançado no empate em 1x1 com o Vitória/BA, no Barradão. A equipe deve ir a campo com Geaze; Jadson, Alemão, Ítalo Melo e Gabriel Yanno; João Erick; Arthur Santos, Felipe Gedoz, Ariel e Lucas Silva; Pipico.

