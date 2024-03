A- A+

Tragédia Atleta do futsal do Sport morre após ser vítima de bala perdida no bairro do Jordão Derick Sampaio, de 13 anos, estava com duas amigas no último sábado (16) quando foi atingido por dois tiros; polícia perseguia suspeitos de roubar um carro

Um atleta da equipe de futsal sub-14 do Sport foi vítima de bala perdida, no último sábado (16), no bairro do Jordão - Zona Sul do Recife, e foi a óbito. Os disparos aconteceram durante uma perseguição policial a dois carros.

Derick Sampaio, de 13 anos, estava com duas amigas da escola, na calçada da casa de uma delas, no momento em que duas viaturas da Polícia Militar entraram na rua na busca por dois veículos. De acordo com testemunhas, os dois tiros que atingiram o jovem foram disparados pela PM. O garoto foi socorrido e chegou a ser encaminhado para a policlínica do bairro do Ibura, mas não resistiu.

À reportagem da Folha de Pernambuco neste domingo (17), Davison José da Silva, pai de Derick, relatou que os policiais chegaram atirando na rua. Casas e veículos que estavam estacionados na via também foram atingidos.

"Derick estava conversando com duas colegas de escola numa rua que fica a dez minutos da nossa casa. Eles [policiais] dobraram a rua e já chegaram atirando", disse Davison, abalado com a situação.

Derick Sampaio tinha o sonho de ser jogador de futebol e fazia parte do futsal do Sport desde os sete anos de idade.

O velório e enterro do jovem vão acontecer nesta segunda-feira (18), no cemitério de Santo Amaro.

Versão da Polícia

Procurada pela reportagem, as polícias Civil e Militar enviaram uma nota conjunta sobre o caso.

A PMPE informou que o 6° Batalhão foi acionado para rastrear um veículo roubado no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes. Durante a busca, os polícias avistaram o veículo em fuga, sendo acompanhado por outro carro.

"Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos ignoraram as ordens de parar e empreenderam fuga em alta velocidade. O acompanhamento culminou em uma rua sem saída no bairro do Jordão, em Recife, onde os suspeitos colidiram os veículos, desembarcaram e começaram a disparar contra os policiais, que reagiram. Dois suspeitos conseguiram fugir, enquanto outros dois foram detidos, sendo um deles ferido por disparos de arma de fogo e o outro com escoriações devido a colisão de trânsito. Ambos foram encaminhados à UPA da Imbiribeira, com o ferido por arma de fogo, posteriormente transferido para o Hospital da Restauração. Foi realizada a revista veicular e no interior dos veículos foram encontradas duas armas de fogo, uma calibre 12 e um revólver calibre .38", diz um trecho da nota.

A nota ressalta que os policiais militares socorreram o jovem atingido pelos tiros.

"Concomitantemente a essa ocorrência outra equipe policial do 6º BPM foi acionada para socorrer um adolescente vítima de disparos de arma de fogo em via pública. O jovem foi socorrido pela equipe policial até à Policlínica, no bairro do Ibura, onde recebeu os primeiros socorros mas acabou indo a óbito naquela unidade de saúde. Os policiais militares cumprindo os protocolos estabelecidos se apresentaram na DPJM e a ocorrência foi encaminhada ao DHPP".

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios/DHPP ficará responsável por investigar e esclarecer as circunstâncias do fato.

O Sport, através do perfil destinado aos esportes olímpicos, lamentou a morte de Derick Sampaio.

"É com tristeza e pesar que o Sport Club do Recife recebeu a notícia do falecimento, no último sábado (16), de Derick Sampaio, atleta da equipe de futsal Sub-14 do Clube, aos 13 anos. O Sport lamenta o falecimento precoce de Derick e deseja forças aos amigos e familiares neste momento tão triste", publicou o Leão.

