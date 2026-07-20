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Tragédia Adolescente morre em comemorações pela Copa do Mundo na Espanha Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram em uma fonte que desabou por causa do peso

Um adolescente de 13 anos morreu em Cidade Rodrigo, na província de Salamanca (oeste), ao desabar uma fonte durante as comemorações da vitória da Espanha na final da Copa do Mundo disputada no domingo, anunciou a Prefeitura.

“O que deveria ter sido uma celebração pela vitória da Seleção Espanhola na Copa do Mundo de Futebol acabou se tornando uma tragédia”, publicou a Prefeitura no Facebook, onde expressa suas condolências pela morte de um menino “de 13 anos” e desejos de recuperação rápida “aos demais feridos”.

Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas subiram em uma fonte que desabou por causa do peso.

A vitória da seleção nacional sobre a Argentina, dezasseis anos depois de seu primeiro título em uma Copa do Mundo, desencadeou explosões de alegria em toda a Espanha.

Com buzinas, vuvuzelas, fogos de artifício, gritos e saltos, todo o país explodiu de alegria ao subir o apito final, em uma festa que se prolonga até altas horas da madrugada.

Na manhã desta segunda-feira, o centro de Madri estava coberto de lixo, latas de cerveja e vidros quebrados, que o serviço de limpeza municipal se esforçava para retirar um tempo de deixar tudo pronto antes da chegada dos jogadores, previsto para o meio-dia.

A seleção espanhola vai desfilar pelo centro da capital até a Praça de Cibeles, onde fica a sede da prefeitura.

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