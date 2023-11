A- A+

Luto Adriano Bololô, do futebol X1, morre em acidente de carro Outras quatro pessoas estavam no acidente e foram encaminhadas ao Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza

Adriano Sampaio, conhecido no mundo do futebol X1 como Adriano Bololô, morreu na madrugada desta quinta-feira (30), num acidente de carro. O acidente aconteceu após o veículo colidir em um poste no município de Aracati, no litoral Leste do Ceará.

O carro estava com outras quatro pessoas. Raul, Caio, Coruja e Da Lua ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.

Bololô fazia parte da Tropa do DG, dos investidores Diego Gentil e Diego Carvalho. O grupo se pronunciou sobre a morte do atleta cearense.

"É com muita tristeza e dor no coração que comunicamos o falecimento do nosso grande atleta Adriano Bololô. Mais tarde daremos mais informações. Nosso outro atleta Raul está no IJF, mas está estável. Os atletas Caio, Coruja e Da Lua sofreram algumas lesões", diz a nota publicada nos stories do instagram.

Bololô

Adriano Sampaio dos Santos tinha 25 anos e estreou no X1 em 2021. Ele vinha de 4 vitórias seguidas na X1 Brazil e estava consolodida como o principal jogador de Fortaleza na modalidade.

Bololô estava cotado para disputar o cinturão do X1 Brazil em 2024. O cearense deixa uma filha de quatro anos.

Veja também

Champions League Após 5ª rodada, 12 equipes já se garantiram nas oitavas da Champions League