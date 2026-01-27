A- A+

FUTEBOL Adriano Imperador denuncia golpe de R$ 15 mil em sua mãe e dá ultimato a bandido: "Devolva em 24h" Um criminoso se passou pelo jogador e enviou uma mensagem a ela pedindo o valor

O ex-jogador Adriano Imperador foi às redes sociais alertar que sua mãe, Rosilda Ribeiro, caiu em um golpe de R$ 15 mil. Um criminoso se passou pelo jogador e enviou uma mensagem a ela pedindo o valor. O ídolo do Flamengo deu um ultimato ao bandido:



— Estou aqui para avisar algo bem sério. Minha mãe acabou de depositar R$ 15 mil e pouco numa conta se passando por mim. Não faça, pessoal. Não troquei de número. Esse safado aí, é melhor você devolver. Irei atrás de tu. Não se mete com mãe, avó, com família. Eu tô te avisando: se não devolver, vai ver só se não irei saber quem é. Quando se mete com a família é diferente, você vai ver o diabo descendo na Terra. Devolva em 24 horas.

Na mensagem divulgada por Adriano é possível ver que o golpista enviou mensagens a outras pessoas dizendo se passando por ele. Nela, diz que o ex-jogador mudou de número porque um "amigo vazou" o contato original do ex-jogador.

Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP) mostram que em todo ano passado foram quase 147 mil casos de estelionatos no estado, número ligeiramente superior a 2024. Em média, são aplicados 17 golpes por hora no Rio.

