Adversária do Brasil, seleção de Marrocos anuncia lista final de convocados para a Copa de 2026
Equipes se enfrentam pela primeira rodada do grupo C em 13 de junho
O primeiro adversário do Brasil na Copa, o Marrocos, anunciou a sua lista final de convocados na tarde desta terça-feira. Com a presença confirmada de Achraf Hakimi e a ausência do atacante Hakim Ziyech, o treinador Mohamed Wahbi, anunciou a lista durante entrevista coletiva. A seleção africana enfrenta a brasileira na abertura do grupo C, em 13 de junho, às 19h00.
O lateral direito da equipe francesa, apesar de confirmado, enfrenta alguns problemas antes da ida ao mundial deste ano. Há pouco menos de um mês, o defensor apresentou uma lesão muscular na coxa, sofrida na partida contra o Bayern de Munique terminada em 5 a 4, válida pela UEFA Champions League.
Outra ausência relevante da lista, além de Ziyech, é a de Youssef En-Nesyri, que é artilheiro da seleção de Marrocos em Copas do Mundo, com três gols.
Leia também
• Com James Rodríguez e Luis Díaz, Colômbia anuncia lista de convocados para Copa do Mundo
• Senegal aposta na experiência de Mané e anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo
• Alemanha aposta em retorno de Neuer e divulga a relação de convocados para a Copa do Mundo
Confira a lista completa:
Goleiros
Yassine Bono (Al-Hilal SFC)
Munir El Kajoui (RS Berkane)
Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR)
Defensores
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
Noussair Mazraoui (Manchester United)
Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven)
Nayef Aguerd (Olympique Marsella)
Issa Diop (Fulham FC)
Chadi Riad (Crystal Palace)
Youssef Belammari (Al-Ahly SC)
Redouane Halhal (KV Mechelen)
Zakaria El Ouahdi (KRC Genk)
Meias
Azzedine Ounahi (Girona FC)
Neil El Aynaoui (AS Roma)
Sofyan Amrabat (Real Betis)
Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille)
Samir El Mourabet (RC Estrasburgo)
Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart)
Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
Brahim Díaz (Real Madrid CF)
Atacantes
Abde Ezzalzouli (Real Betis)
Yassine Gessime (RC Estrasburgo)
Chemsdine Talbi (AFC Sunderland)
Soufiane Rahimi (Al-Ain FC)
Ayoub El Kaabi (Olympiakos)
Ayoub Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt)
Esta é a sétima participação de Marrocos em copas, sendo a melhor campanha ocorrida na última edição do torneio. Na oportunidade, a seleção africana acabou caindo para a França, que seria a vice-campeã para a Argentina.