TÊNIS Adversário de João Fonseca, Khachanov é top 20 do mundo e deixou Dubai de carro após bombardeios Russo viajou para Omã ao lado dos compatriotas Daniil Medvedev e Andrey Rublev e seguiram de avião para Istambul; confronto será nesta sexta-feira pela segunda rodada

O tenista brasileiro João Fonseca vai enfrentar uma pedreira na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. O adversário desta sexta-feira será o russo Karen Khachanov, atual 16º no ranking da ATP. A partida ainda não tem horário definido.

Com quase 2,00m de altura, Khachanov é favorito na partida com seu poderoso saque e o jogo de fundo de quadra. Porém, Fonseca, que venceu na estreia o belga Raphael Collignon por 2 a 0, pode levar alguma vantagem física.

Residente de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, Khachanov foi um dos tenistas que ficaram presos no país após o fechamento do espaço aéreo em virtude da escalada do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Ao lado de Daniil Medvedev e Andrey Rublev, finalista e semifinalista do ATP 500 de Dubai no último fim de semana, ele enfrentou uma viagem de carro e dois voos para chegar a tempo de disputar Indian Wells.

Como estão entre os primeiros cabeças de chave, os três tenistas russos entram na competição apenas na segunda rodada, que será disputada nesta sexta-feira.

O espaço aéreo do país foi fechado no fim de semana após a retaliação do Irã aos ataques feitos pelos EUA e Israel. Os bombardeios iranianos atingiram cidades próximas como Abu Dhabi, Dubai e Doha, no Catar.

Sem opção aérea para deixar Dubai, os tenistas viveram uma saga. Na terça-feira, eles foram de carro de Dubai até Omã. De lá, pegaram um voo particular para Istambul, na Turquia. Da cidade turca, que até o momento não foi afetada pelo conflito, eles embarcaram para os Estados Unidos.

