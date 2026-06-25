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Náutico Adversário do Náutico, Goiás está no 'Z-4' fora de casa na Série B Esmeraldino só venceu uma partida atuando longe de seus domínios

Sem vencer há quatro jogos na Série B, o Náutico terá um adversário que vive situação semelhante nos últimos jogos do campeonato: o Goiás. No domingo (28), o Timbu recebe o Esmeraldino, às 18h30, nos Aflitos, pela 15ª rodada. Um fator que pode deixar os pernambucanos confiantes na busca pela vitória é que os goianos têm uma das piores campanhas quando joga longe de seus domínios.

O Goiás chega ao compromisso do final de semana na 12ª posição, com 18 pontos. Entretanto, na tabela do desempenho fora de casa, a equipe do Cerrado é apenas a 17ª colocada. Em sete jogos, são três derrotas, três empates e apenas uma vitória. Esta conquistada sobre o Avaí, há um mês. Um aproveitamento de apenas 28,6%.

Diante do mau momento, a equipe goiana corre para anunciar um novo treinador. Nesta quarta-feira (24), a diretoria esmeraldina optou por encerrar a parceria com Daniel Paulista. O treinador, inclusive, tem tratativas avançadas para ser o novo técnico do Ceará.

Com 20 pontos, o Náutico é o nono colocado da Série B. São dois pontos a menos que o Juventude, equipe que abre o G-6 da competição nacional. Nas últimas quatro partidas, o time de Hélio dos Anjos perdeu para Sport, Fortaleza e Vila Nova, além de acumular um empate com o Novorizontino, equipes que estão acima do Alvirrubro na tabela.

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