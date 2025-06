A- A+

Futebol Adversário do Náutico, Maringá é time mais indisciplinado da Série C Paranaenses colecionam 38 cartões, sendo 34 amarelos e quatro vermelhos na competição

Adversário do Náutico na segunda (16), nos Aflitos, pela nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Maringá é o clube mais indisciplinado da competição. Ao todo, os paranaenses colecionam 38 cartões, sendo 34 amarelos e quatro vermelhos.

O volante Ronald Carvalho é o mais indisciplinado do Maringá, com cinco amarelos e um vermelho, dividindo o posto de forma geral com o volante Flávio, do Figueirense, com a mesma quantidade de advertências.



Polêmica

Por falar em Carvalho, o jogador foi alvo de uma polêmica recentemente. Na partida entre Maringá e Botafogo-PB, o árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro revelou que Ronald e o delegado da partida teriam tido uma conversa em que o atleta pediu para saber como faria para receber um cartão amarelo antes de o jogo começar.

"Informo que, antes do início da partida, durante o momento de planejamento da equipe de arbitragem, o delegado da partida, sr. Fábio Henrique Gustalla Ferreira dos Santos, dirigiu-se à equipe de arbitragem e proferiu as seguintes palavras: Um atleta que estará no banco de reservas do Maringá pediu para avisar que quer tomar cartão. Ele quer saber se precisa fazer algo ou não", informou o árbitro na súmula.

“Isso não pode acontecer. Esse assunto não diz respeito à arbitragem”, indicou o árbitro como resposta. À época, o Maringá declarou em nota que faria uma investigação interna, mas negou posteriormente qualquer atitude irregular do jogador.

Após a divulgação da súmula, o delegado também se pronunciou negando que tenha conversado com Ronald. O jogador não entrou em campo na partida, mas recebeu cartão amarelo ao invadir o gramado para comemorar um gol da equipe, no empate em 1x1, no Paraná.

