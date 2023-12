A- A+

Copa São Paulo Adversário do Sport faz rifa para poder jogar a Copinha No valor de R$ 0,10, Cruzeiro de Arapiraca busca recursos para jovens viajarem para São Paulo

Como em todos os anos, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é recheada de histórias de superação. Em 2024, claro, não será diferente. Adversário do Sport na estreia do grupo 23, no dia 04 de janeiro, o Cruzeiro de Arapiraca-AL está fazendo uma rifa para arrecadar recursos extras para poder disputar a competição.

A ideia da equipe é bancar a viagem para os jovens que irão para Itaquaquecetuba, sede do grupo 23 na primeira fase. Os bilhetes da rifa estão sendo vendidos por apenas R$ 0,10 e podem ser adquiridos neste link. O prêmio principal é de R$ 10 mil.

Através do Instagram, o Cruzeiro de Arapiraca pontuou que a ajuda será importante para o futuro: "Sua contribuição é crucial para garantirmos nossa conta e brilharmos juntos nos gramados. Contamos com seu apoio", publicou.

O duelo entre Sport e Cruzeiro está marcado para o dia 04 de janeiro, às 13h15. Completam o grupo Aster Brasil e Santo André.

Veja também

FUTEBOL BRASILEIRO Cruzeiro anuncia argentino Nicolás Larcamón como novo técnico