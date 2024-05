A- A+

Futebol Adversário do Sport, Fortaleza chega à semifinal do Nordestão em momento instável Time cearense soma sete jogos sem triunfar na temporada 2024

Se o Sport chega com a confiança renovada para a semifinal deste domingo, do lado do Fortaleza, o torcedor não tem o mesmo sentimento. Apesar da equipe ser destaque do futebol nordestino no cenário nacional nos últimos anos, o time de Juan Pablo Vojvoda desembarca no Recife passando por um momento instável na temporada.

Dos últimos dez compromissos disputados, por exemplo, o Leão do Pici venceu apenas dois. Já são sete partidas consecutivas sem sentir o gosto da vitória. O último triunfo aconteceu há um mês, diante do Boca Juniors, por 4x2, no Castelão, pela Copa Sul-Americana.

Aliás, o torneio internacional tem sido o único motivo de felicidade para boa parte da torcida tricolor neste primeiro semestre. Faltando uma rodada para o término da primeira fase, os cearenses lideram o grupo com dez pontos, com dois pontos de vantagem sobre o Boca. Nas demais competições, o desempenho do time de Vojvoda está longe de agradar. Vice-campeão cearense para o maior rival, o Fortaleza ocupa apenas a 11ª colocação na Série A do Brasileiro e vem de eliminação na Copa do Brasil, para o Vasco, nos pênaltis, após empate em 3x3, no Rio de Janeiro.

Se já não bastasse o difícil momento vivido, Vojvoda ainda terá que lidar com ausências para encarar o Leão pernambucano. Nenhum dos reforços contratados poderá estar em campo neste domingo. Portanto, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, o meia Emanuel Martínez, além dos atacantes Renato Kayzer e Breno Lopes, são baixas confirmadas.

Retrospecto positivo

Se há um motivo para o torcedor tricolor confiar na classificação, neste domingo, este é o retrospecto recente contra o Sport. Nas últimas dez partidas entre os clubes, o Fortaleza venceu quatro, empatou outros quatro e perdeu apenas duas vezes. Sob o comando de Vojvoda, o Leão cearense sequer sentiu o gosto do revés perante os pernambucanos. São três triunfos e dois resultados de igualdade, além do título do Nordestão de 2022.

