FUTEBOL Adversário do Sport na Copa do Brasil, Coritiba demite António Oliveira O técnico português não vencia a seis jogos. Vinha de empate na Copa do Brasil contra o Sport em casa, e derrota por 3 a 0 para o Flamengo na abertura do Brasileirão

Adversário do Sport na Copa do Brasil, o Coritiba, anunciou na manhã desta terça-feira (18), a saída do treinador António Oliveira do comando do time alviverde, por meio das suas redes sociais. Leomir de Souza assume o comando do time na beira do gramado de forma interina, até a contratação de um novo treinador.

O português não suportou os resultados negativos, eram seis jogos sem vencer, contando com a saída precoce no Campeonato Paranaense, sendo eliminado pelo Cascavel, nas quartas de final, além do empate no primeiro jogo contra o Sport pela terceira fase da Copa do Brasil, e a derrota para o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O treinador foi contratado um pouco antes do início da pré temporada do clube. Ele participou de todo o período de preparação e na formação do elenco para a temporada 2023. Pelo Coxa, o técnico somou 17 jogos, sendo sete vitórias, sete empates e três derrotas.

