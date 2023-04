A- A+

SPORT Adversário do Sport na Copa do Brasil, Coritiba não vence uma partida há dois meses A última vitória do Coxa foi no dia 23 de fevereiro, contra o Humaitá, também pela Copa do Brasil

Adversário do Sport por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Coritiba dividiu o palco com o Leão em um duelo eletrizante no jogo de ida. O placar terminou empatado por 3 a 3 e a promessa de um confronto de volta ainda mais equilibrado foi firmada. Ainda assim, os times vivem momentos diferentes na temporada. Enquanto o Leão festeja o título do Campeonato Pernambucano após vencer o Retrô no último sábado (22) por 2 a 0, o Coxa não só amarga duas duras derrotas no Campeonato Brasileiro, como também não vence uma partida há dois meses.

A última vitória do Coritiba foi diante do Humaitá, por 3 a 0, pela primeira rodada da Copa do Brasil, no dia 23 de fevereiro. De lá para cá, foram sete partidas disputadas, com quatro derrotas e três empates. Apesar de, durante essa sequência, ter conquistado a vaga para a terceira fase do torneio após vencer o Criciúma nos pênaltis, o Alviverde empatou o confronto no tempo regulamentar por 1 a 1 com gol de Alef Manga aos 44 minutos do segundo tempo.

Além disso, o Coritiba disputou duas partidas desde o empate diante do Sport no último dia 12 de abril, no Couto Pereira, pelo jogo de ida da terceira fase. Por mais que o empate em 3 a 3 tenha sido um bom resultado, já que deixou o segundo jogo em aberto, o Coxa perdeu por 3 a 0 para o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro e, no último domingo (23), foi derrotado pelo mesmo placar para o Fortaleza, na Arena Castelão. Com os resultados, o clube paranaense amarga a 19ª colocação na tabela da Série A.

Disparidade na temporada

Jogadores do Sport erguem a taça do Campeonato Pernambucano 2023

Enquanto o Coritiba vive um momento de incerteza, o Sport celebra a grande fase na temporada com o título do Campeonato Pernambucano. O Rubro-negro levou a taça após vencer o Retrô no último sábado (22) por 2 a 0 (4 a 1 no agregado), o 43° de sua história. A equipe foi campeã de maneira invicta pela quinta vez na sua história, com 12 vitórias e três empates, e o título coroa o bom início de trabalho do técnico Enderson Moreira à frente do Leão.

O Sport ainda é dono do melhor ataque do Brasil, com 63 gols marcados. Além disso, os números do Rubro-negro em 2023 são ótimos. Ao todo, foram 19 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas em 26 partidas na temporada.

As duas ocasiões em que o time comandado por Enderson Moreira saiu de campo com um resultado negativo foram ambas diante do Ceará: a primeira terminou por 3 a 2 para o Vozão, ainda na fase de grupos da competição; a segunda, mais recente, foi no jogo de ida das finais do Nordestão, com triunfo alvinegro por 2 a 1. O duelo de volta está marcado para o dia 3 de maio, na Ilha do Retiro.

Ainda assim, o Leão tentará se aproveitar da instabilidade do Coritiba na temporada para o jogo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil, marcado para a próxima quarta-feira (26), às 19h, na Ilha do Retiro. O Sport vem embalado pela conquista do Estadual e a promessa é de um confronto tão equilibrado quanto o primeiro.

