Copa São Paulo Adversário do Sport na Copinha, Cruzeiro-AL tem jovem com apelido de craque: Mbappé da Shopee Camisa 18 foi acionado ainda no primeiro tempo do duelo de estreia entre pernambucanos e alagoanos

A estreia do Sport na Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira (4), tem uma curiosidade. Aliás, um personagem curioso. Adversário do Leão, o Cruzeiro-AL conta com um jogador chamado Kelvin. O apelido, no entanto, é de craque francês: Mbappé da Shopee.

Apesar de começar o confronto no banco de reservas, o jovem do time alagoano foi acionado ainda na primeira etapa. Aos 25 minutos, ele entrou em campo na vaga de Ruan, que deixou o gramado lesionado.

No fim do primeiro tempo, o jogador foi o escolhido para concedir entrevista à transmissão da Copinha e falou sobre o apelido. Segundo ele, foi os companheiros de equipe que notaram a semelhança.

"Sou fã do Mbappé, a fisionomia também parece, o jeito de jogar também. Desde o começo do ano, quando entrei, os caras começaram a me chamar assim. É só alegria, ganhei esse apelido no clube", falou o camisa 18.

