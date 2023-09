Adversário do Sport nesta sexta (29), Avaí tem 'gols contra' como artilheiro na Série B

A- A+

Adversário do Sport nesta sexta-feira (29), o Avaí está longe de viver os seus melhores dias. Com 30 pontos, o Leão catarinense é apenas o 16º colocado e luta para se afastar da zona da degola. Terceiro pior ataque da Série B, o time da Ressacada, no entanto, conta com um artilheiro incomum na competição.

Se desconsiderar os quatro gols marcados por Denilson, que já deixou o clube após ser demitido, o "gols contra" é quem lidera a corrida pela artilharia do Avaí nesta edição da Segundona.

Os gols marcados pelos adversários a favor do Avaí culminaram em vitórias do time catarinense sobre Novorizontino e Criciúma, ambas por 1x0, além de contribuir para os avaianos ficarem na igualdade com o Botafogo-SP, em 1x1.

A má fase ofensiva é tão grande que nas últimas cinco partidas pela Série B o Avaí só balançou as redes em uma oportunidade. Por outro lado, foram sete gols sofridos. No recorte, são três derrotas, um empate e uma vitória.

Ao todo, o Avaí anotou 23 gols nesta edição da Série B - mesma quantidade do Sampaio Corrêa. Somente Botafogo-SP, com 18, e ABC e Ponte Preta têm menos, com 17.

