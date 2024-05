A- A+

Futebol Adversário do Sport nesta sexta (3), Coritiba está invicto em casa na temporada Na última rodada da Série B, time derrotou o Brusque, no Couto Pereira

Na noite desta sexta-feira (3), o Sport volta a entrar em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 21h30, o Leão visita o Coritiba, no Couto Pereira, pela terceira rodada, com o objetivo de conquistar mais uma vitória na competição. Porém, a tarefa não será fácil.

Além de ter o segundo elenco mais valioso desta edição da Segundona, o Coxa ainda não sentiu o sabor da derrota atuando em seu domínio em 2024. Em nove jogos, a equipe alviverde venceu seis e ficou no empate em outras três oportunidades.

Pela Série B, este será o segundo desafio do time dirigido por Guto Ferreira, em Curitiba. Na rodada passada, o Coxa derrotou o Brusque, por 1x0.

Enquanto o Sport inicia a terceira rodada na vice-liderança, com seis pontos, o Coritiba busca o resultado positivo para entrar no G-4 e ultrapassar o Leão na tabela. Com quatro pontos, a equipe paranaense é a atual sétima colocada.

