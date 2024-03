A- A+

Sport Adversário do Sport neste sábado (23), ABC não vence há 11 jogos no ano Em 2023, Rubro-negro bateu o time potiguar em todos os encontros disputados

Sem vencer há quatro jogos na temporada, o Sport terá um adversário que vive fase pior em 2024 e que deu muitas alegrias ao torcedor rubro-negro no ano passado: o ABC. Neste sábado (23), as equipes se encontram às 20h30, no Frasqueirão, pela sétima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O time potiguar vem de incríveis 11 compromissos sem vencer no ano.

Desde a derrota para o Vitória, em 10 de fevereiro, pela segunda rodada do Nordestão, o Elefante só coleciona tropeços. Nos dez compromissos posteriores, foram nove empates seguidos e um novo revés. Este para o América-RN, por 1x0, em clássico disputado na última qurta-feira (20), pela sexta rodada da competição regional. Os últimos três pontos conseguidos pelo Alvinegro foi em 07 de fevereiro, sobre o Potiguar, pelo Estadual local.

Por esta edição da Copa do Nordeste, inclusive, o ABC sequer celebrou um resultado positivo. Sexto colocado do Grupo B, com quatro pontos, o time potiguar conquistou toda sua pontução através de empates, além de acumular duas derrotas.

Encontros em 2023

No ano passado, o Sport encarou o ABC em quatro ocasiões. Foram duas pela Copa do Nordeste e outras duas pela Série B do Brasileiro. Nos confrontos, quatro vitórias do Leão, com um placar agregado de 8x1. Confira os confrontos abaixo.

21/01/23 - Sport 2x0 ABC (primeira fase do Nordestão)

29/03/23 - Sport 1x0 ABC (semifinal do Nordestão)

28/05/23 - Sport 4x1 ABC (9ª rodada da Série B)

15/09/23 - ABC 0x1 Sport (28ª rodada da Série B)

