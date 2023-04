A- A+

Pernambucano Adversário nas quartas de final, Santa Cruz tem ampla vantagem contra Petrolina no sertão; confira As equipes se enfrentam nesta terça-feira (04), às 16h30, por uma vaga na semifinal do Pernambucano

Santa Cruz e Petrolina se enfrentam em jogo único nesta terça-feira (04) valendo vaga na semifinal do Campeonato Pernambucano. A partida, que acontece às 16h30, será disputada no estádio Paulo Coelho. Com confrontos desde 2002, a Cobra Coral tem ampla vantagem contra a Fera Sertaneja em jogos longe do Recife. Confira o retrospecto:

O Santa visitou o Petrolina em dez ocasiões no Estadual. São seis vitórias do Tricolor, dois empates e dois triunfos da equipe do sertão pernambucano.

A última vitória do Petrolina contra o Santa Cruz foi por 2 a 1, em 2012. Na atual edição do Estadual, as equipes se enfrentaram na sétima rodada e a partida terminou empatada sem gols.

Em caso de um novo empate nas quartas de final, o semifinalista será decidido nos pênaltis.

Confira todos os jogos entre Petrolina e Santa Cruz, no sertão:

Petrolina 2 x 2 Santa Cruz Pernambucano 2002

Petrolina 1 x 2 Santa Cruz Pernambucano 2003

Petrolina 3 x 1 Santa Cruz Pernambucano 2004

Petrolina 1 x 2 Santa Cruz Pernambucano 2005

Petrolina 0 x 2 Santa Cruz Pernambucano 2008

Petrolina 2 x 3 Santa Cruz Pernambucano 2009

Petrolina 0 x 3 Santa Cruz Pernambucano 2011

Petrolina 2 x 1 Santa Cruz Pernambucano 2012

Petrolina 1 x 2 Santa Cruz Pernambucano 2019

