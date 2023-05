A- A+

Copa do Brasil Adversários na Copa do Brasil, São Paulo não perde para Sport há oito anos; confira o retrospecto A última vitória do Leão foi em 2015, pelo Campeonato Brasileiro

Após o empate contra o Ituano pela Série B, o Sport vira o foco para o confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Adversário do Leão nesta quarta-feira (16), o São Paulo não perde para os pernambucanos há oito anos. Confira o retrospecto:

A última vitória do Sport contra o Tricolor paulista foi em 2015. Na Arena de Pernambuco, o Leão venceu por 2 a 0 com gols de Elber e Ferrugem. Desde então, são 11 confrontos entre as duas equipes, com sete vitórias do São Paulo e quatro empates.

O primeiro jogo do mata-mata da Copa do Brasil acontece na Ilha do Retiro. Nos últimos cinco jogos como mandante, o Sport empatou dois e perdeu três para o São Paulo. Além do recorte recente ruim dentro de casa, o Leão sofre um tabu histórico de nunca ter derrotado o São Paulo no Morumbi.

Para buscar a classificação, que garante uma premiação de R$ 4,3 milhões, o Sport vai tentar usar a força dentro da Ilha do Retiro. Na atual temporada, o Rubro-Negro fez 16 partidas no seu estádio e venceu todas. Mais de 16 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada.

"Só pela tradição do Sport, por tudo que já fez no futebol brasileiro, ele é sempre credenciado a fazer grandes jogos contra qualquer equipe do Brasil. A gente sabe daquilo que o São Paulo tem de força, uma equipe bem treinada com o Dorival. A gente pensa e tem como meta fazer um grande jogo, sabemos do nosso potencial. Dentro de casa, com nosso torcedor, qualquer resultado é possível. Sabemos da nossa força dentro de casa e vamos lutar muito pelo resultado", disse Enderson Moreira.

Confira o retrospecto de Sport x São Paulo nos últimos oito anos:

São Paulo 3 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro, 2015) *

São Paulo 0 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro, 2016)

Sport 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro, 2016)

Sport 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro, 2017)

São Paulo 1 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro, 2017)*

Sport 1 x 3 São Paulo (Campeonato Brasileiro, 2018)*

São Paulo 0 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro, 2018)

Sport 0 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro, 2020)*

São Paulo 1 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro, 2020)*

Sport 0 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro, 2021)*

São Paulo 2 x 0 Sport (Campeonato Brasileiro, 2021)*

*Vitórias do São Paulo



