Aviação Aeroclube de Pernambuco recebe Airventure 2025 a partir de 24 de outubro São esperadas cerca de 15 mil pessoas durante três dias de evento

O Aeroclube de Pernambuco, em Cruz de Rebouças, no município de Igarassu, vai promover o Airventure 2025, entre os dias 24 e 26 de outubro. A programação inclui palestra, shows aéreos, exposição de aeronaves e presença de montadoras de carros com seus últimos modelos.

A expectativa da organização é de que aproximadamente 15 mil pessoas passem pelo local durante os três dias para acompanhar o evento. A entrada será mediante a entrega de 2kg de alimentos não perecíveis.

Entre os convidados estão o cantor cearense Waldonys e o Comandante Rangel, ambos farão uma apresentação com performance aérea. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também é uma das atrações confirmadas, e vai expor uma aeronave no local.

No dia 24, a partir das 9h, também no Aeroclube, a Associação das Mulheres Aviadoras do Brasil (Amab) vai promover o IV Dia da Menina da Aviação. O evento vai oferecer a interação entre meninas e mulheres profissionais de várias áreas da aviação. Além disso, vai dar a oportunidade que algumas selecionadas ganhar um "Voo de descoberta".

