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Leia o Jornalsexta07/08/2026
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ARGENTINA

AFA dá respaldo para renovação de Scaloni, mas futuro do técnico segue indefinido, diz jornal

Claudio Tapia tem luz verde para avançar nas negociações de renovação com o treinador campeão da Copa do Mundo de 2022

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Lionel Scaloni, técnico da ArgentinaLionel Scaloni, técnico da Argentina - Foto: Carl de Souza/AFP

O futuro de Lionel Scaloni no comando da seleção argentina segue indefinido, mas o treinador ganhou um importante respaldo.

Segundo o jornal argentino Olé, o Comitê Executivo da Associação do Futebol Argentino (AFA) autorizou o presidente Claudio Tapia a avançar nas negociações para renovar o contrato do técnico, que indicou após a Copa do Mundo de 2026 que pode encerrar seu ciclo.

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Depois da derrota para a Espanha na final do Mundial, Scaloni afirmou que "até dezembro" permaneceria no cargo e acrescentou que "provavelmente" encerraria sua passagem pela seleção.

A declaração acendeu o alerta na AFA, que considera o treinador a peça ideal para a Copa do Mundo de 2030.

Lionel Scaloni não garantiu permanência após a derrota para a Espanha na final da Copa Lionel Scaloni não garantiu permanência após a derrota para a Espanha na final da Copa . Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP

De acordo com o Olé, o apoio ao treinador foi oficializado durante reunião do Comitê Executivo, que deu sinal verde para Tapia aprofundar as conversas pela renovação.

A avaliação é que Scaloni reúne consenso dentro da AFA e também entre jogadores e torcedores, tanto pelos resultados quanto pelo perfil de liderança.

Apesar do respaldo, a permanência do treinador ainda não está garantida. Antes de tomar uma decisão, Scaloni pretende fazer uma avaliação pessoal, processo semelhante ao que viveu após a conquista da Copa do Mundo de 2022. Além disso, questões contratuais ainda precisarão ser discutidas entre as partes.

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