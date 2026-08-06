AFA dá respaldo para renovação de Scaloni, mas futuro do técnico segue indefinido, diz jornal
Claudio Tapia tem luz verde para avançar nas negociações de renovação com o treinador campeão da Copa do Mundo de 2022
O futuro de Lionel Scaloni no comando da seleção argentina segue indefinido, mas o treinador ganhou um importante respaldo.
Segundo o jornal argentino Olé, o Comitê Executivo da Associação do Futebol Argentino (AFA) autorizou o presidente Claudio Tapia a avançar nas negociações para renovar o contrato do técnico, que indicou após a Copa do Mundo de 2026 que pode encerrar seu ciclo.
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Depois da derrota para a Espanha na final do Mundial, Scaloni afirmou que "até dezembro" permaneceria no cargo e acrescentou que "provavelmente" encerraria sua passagem pela seleção.
A declaração acendeu o alerta na AFA, que considera o treinador a peça ideal para a Copa do Mundo de 2030.
De acordo com o Olé, o apoio ao treinador foi oficializado durante reunião do Comitê Executivo, que deu sinal verde para Tapia aprofundar as conversas pela renovação.
A avaliação é que Scaloni reúne consenso dentro da AFA e também entre jogadores e torcedores, tanto pelos resultados quanto pelo perfil de liderança.
Apesar do respaldo, a permanência do treinador ainda não está garantida. Antes de tomar uma decisão, Scaloni pretende fazer uma avaliação pessoal, processo semelhante ao que viveu após a conquista da Copa do Mundo de 2022. Além disso, questões contratuais ainda precisarão ser discutidas entre as partes.