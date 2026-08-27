AFA é atendida pela Fifa e Argentina cumprirá as duras punições da Copa do Mundo em amistosos

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A Associação de Futebol Argentino (AFA) não questionou a Fifa por causa das duras punições recebidas após confusão de seus jogadores com espanhóis na final da Copa do Mundo. Mas entrou com um recurso para que as penalidades fossem cumpridas também em jogos amistosos e comemorou o aval positivo da entidade nesta quinta-feira (27).





Por causa da confusão, três jogadores foram suspensos por diversos jogos. Leandro Paredes recebeu pena de 10 partidas após agredir Gavi, além de uma multa de R$ 466,7 mil. Já Molina terá de se ausentar em sete compromissos da seleção, além de multa idêntica. Por sua vez, Almada tem de cumprir um jogo e pagar R$ 155 mil.



"A Associação de Futebol Argentino enviou um pedido formal à Fifa para que as sanções impostas aos seus jogadores durante a final da Copa do Mundo de 2026, bem como à própria associação, possam ser cumpridas em jogos amistosos de classe "A" e/ou jogos oficiais, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

Com base na solicitação apresentada pela AFA, a Comissão Disciplinar da Fifa decidiu aprovar o pedido, em conformidade com as normas vigentes", comemorou a AFA.



No caso da seleção, a punição é de um jogo com somente 50% da capacidade das arquibancadas. A Fifa fez um adendo de que os outros 50% até poderiam ser utilizados, desde que por grupos comunitários, como fam´lias, estudantes ou organizações. A AFA ainda recebeu duras punições financeiras.



"Não obstante, a Associação de Futebol Argentino, em defesa de seus direitos e dos de seus jogadores, aguarda a fundamentação das decisões para interpor os recursos cabíveis junto à Comissão de Apelação da Fifa, tendo o TAS (Tribunal Arbitral do Esporte) como eventual última instância", completou, já revelando que pedirá a autenticidade das decisões no TAS.

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