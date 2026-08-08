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FUTEBOL AFA fará minuto de silêncio em partidas em homenagem a pai de Lionel Messi Homenagem será feita em todas as categorias neste fim de semana. Associação também determinou uso de braçadeira preta e bandeiras a meio mastro até 14 de agosto

A Associação Argentina de Futebol (AFA) informou neste sábado que haverá um minuto de silêncio em todas as partidas das categorias do futebol argentino neste fim de semana em homenagem a Jorge Messi, pai do capitão da seleção Lionel Messi, que morreu última sexta-feira.





AFA fará minuto de silêncio no futebol argentino em homenagem a Jorge Messi, pai do capitão da seleção — Foto: AFA

Em comunicado oficial, a entidade lamentou "a irreparável perda" do empresário e detalhou as homenagens que serão prestadas em sua memória. Além do minuto de silêncio antes de cada partida, a AFA determinou o uso de braçadeira preta por árbitros, jogadores e comissões técnicas em todas as categorias.

As bandeiras nas instalações da associação também serão hasteadas a meia mastro, em sinal de luto, até a próxima sexta-feira, dia 14 de agosto.





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