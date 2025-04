A- A+

BASQUETE Afastado dos Spurs, lenda da NBA Gregg Popovich desmaia em restaurante e sai de ambulância Técnico de 76 anos, que sofreu um derrame em novembro, está se recuperando do novo susto em casa

Afastado da NBA desde novembro do ano passado, quando sofreu um derrame, o técnico Gregg Popovich viveu um novo susto na última terça-feira. O profissional de 76 anos desmaiou em um restaurante e precisou ser levado de ambulância para um hospital.

O episódio só foi descoberto pela imprensa americana nesta sexta-feira. Segundo veículos do Texas, Popovich não passou por risco de vida nem sofreu lesões no momento, mas foi levado à unidade de saúde por precaução. Ele já está em casa, em condição estável, e se recupera do susto.

Pentacampeão com o San Antonio Spurs (franquia da qual é treinador desde 1996) e ex-técnico da seleção americana, Popovich é o maior vencedor da história da NBA. São 1.412 triunfos, todos comandando a franquia de San Antonio.



O técnico e sua família ainda não tomaram uma decisão sobre uma possível volta às quadras. No final de fevereiro, Popovich divulgou comunicado elogiando o trabalho do auxiliar e atual técnico interino, Mitch Johnson, e afirmando que focaria na saúde, "com esperança de voltar a treinar".

