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HOMENAGEM Afastado para tratamento de saúde, Luís Roberto é homenageado por amigos no dia do seu aniversário Narrador da TV Globo está na sexta semana de tratamento de uma neoplasia cervical

O narrador Luis Roberto recebeu uma homenagem da TV Globo em comemoração ao seu aniversário de 65 anos. Em vídeo publicado nas redes sociais, comentaristas, narradores e apresentadores da casa desejaram felicitações e enviaram os desejos de melhoras ao narrador, que enfrenta um tratamento de uma neoplasia cervical há seis semanas.

Entre os nomes que aparecem na homenagem estão Ana Thaís Matos, Denilson, Lédio Carmona, Renata Silveira, Everaldo Marques e muitos outros companheiros de Luis, que o acompanham no dia a dia da TV. No vídeos, eles repetem bordões clássicos de Luis Roberto, como "com fé no pé" e o clássico grito de "guol".

"PARABÉNS LUIS! Pra comemorar, essa seleção de MARAVILHOSOS gravou essa mensagem aqui!", diz a legenda da publicação feita pela Globo.

Luis Roberto foi diagnosticado, em exames de rotina, com neoplasia. Desde abril, em virtude do tratamento, o narrador está fora das transmissões de jogos, incluindo os jogos da Copa do Mundo.

A última partida narrada por Luis Roberto na TV Globo foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 no Santos, no Maracanã, em 5 de abril.

A neoplasia é uma proliferação desordenada e anormal de células no organismo, podendo resultar na formação de massas ou tumores, que podem ser classificados como benignos ou malignos — desenvolvendo para um possível câncer.

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