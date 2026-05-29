Afastado para tratamento de saúde, Luís Roberto é homenageado por amigos no dia do seu aniversário
Narrador da TV Globo está na sexta semana de tratamento de uma neoplasia cervical
O narrador Luis Roberto recebeu uma homenagem da TV Globo em comemoração ao seu aniversário de 65 anos. Em vídeo publicado nas redes sociais, comentaristas, narradores e apresentadores da casa desejaram felicitações e enviaram os desejos de melhoras ao narrador, que enfrenta um tratamento de uma neoplasia cervical há seis semanas.
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Entre os nomes que aparecem na homenagem estão Ana Thaís Matos, Denilson, Lédio Carmona, Renata Silveira, Everaldo Marques e muitos outros companheiros de Luis, que o acompanham no dia a dia da TV. No vídeos, eles repetem bordões clássicos de Luis Roberto, como "com fé no pé" e o clássico grito de "guol".
"PARABÉNS LUIS! Pra comemorar, essa seleção de MARAVILHOSOS gravou essa mensagem aqui!", diz a legenda da publicação feita pela Globo.
Luis Roberto foi diagnosticado, em exames de rotina, com neoplasia. Desde abril, em virtude do tratamento, o narrador está fora das transmissões de jogos, incluindo os jogos da Copa do Mundo.
A última partida narrada por Luis Roberto na TV Globo foi a vitória do Flamengo por 3 a 1 no Santos, no Maracanã, em 5 de abril.
A neoplasia é uma proliferação desordenada e anormal de células no organismo, podendo resultar na formação de massas ou tumores, que podem ser classificados como benignos ou malignos — desenvolvendo para um possível câncer.